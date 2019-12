Holokauszt áldozatok hamvait állították ki Berlinben, most bocsánatot kértek érte

Bocsánatot kértek német aktivisták, amiért holokauszt áldozatok hamvait állították ki Berlinben, írja a CNN.

A német aktivisták a Reichtag elé állították fel az urnát, ami állítólag a holokauszt áldozatainak maradványait tartalmazta. A Zentrum for Politische Schönheit (Központ a politikai szépségért) azt nyilatkozta, a szélsőjobboldal szélsőségeit akarták hétfői akciójukkal kihangsúlyozni. Az átlátszó urnát azóta fekete szalaggal körberagasztották és nem láthatóvá tették.

A ZPS állítása szerint az urna tartalmát a németországi náci táborok és a nácik által elfoglalt Lengyelország közelében lévő területek gátjaiban, folyóiban és mezőin fedezték fel. Az urna kiállítása után nem sokkal erős kritikák érték őket a vallási vezetőktől és emlékhelyi szervezőktől: az Auschwitz túlélők leszármazottjai és a Nemzetközi Auschwitz Bizottság ügyvezető alelnöke, Christoph Heubner szerint ugyanis

az urna sértette az elhunyt családtagok emlékét és a meggyilkolt emberek békéjét.

Illetve a Német Zsidó Központi Tanács elnöke, Josef Schuster szerint a zsidó vallási törvényt is megsértették, ami kimondja, hogy a halottak nyugalmát nem szabad megzavarni.

A ZPS oldalukon reagált a kritikákra, először azt kérdezték, hogy mégis akkor hova kellett volna kiállítaniuk a maradványokat. Ironikusan feltették azt a kérdést is, hogy

Talán oda kéne visszatenni őket, ahol találtuk?

Végül belátták, hogy hibát követtek el és megírták azt is, hogy felfüggesztik az oszlop láthatóságát, és egyáltalán nem állt szándékukban megsérteni a halottak leszármazottjainak vallási és etikai érzéseit. Végül őszintén bocsánatot kértek, különösen a zsidó intézményektől és emberektől hozzátéve, hogy kaptak pozitív visszajelzéseket is rokonoktól, akik üdvözítették az akció üzenetét. A ZPS azt is hozzátette

Soha nem az volt a célunk, hogy konfliktusokat generáljunk az ugyanazon az oldalon harcoló emberek között. (...) Meghajolunk a holokauszt áldozatai és leszármazottjaik előtt. Munkánkat, egész politikai és művészi tevékenységünket az vezette, hogy rámutassunk a nemzetiszocialisták által elkövetett bűncselekmények borzalmaira és azon céljukra, hogy megtagadják az áldozatok méltóságát - még haláluk után is.

A holokauszttal kapcsolatban egyébként a német kancellár, Angela Merkel is hangsúlyozta még év elején, hogy az antiszemitizmussal és a gyűlölettel szemben zéró toleranciára van szükség és sajnálja, hogy ezeknek a problémáknak "újfent nagy jelentősége van napjainkban".