A Mexikóban élő volt bolíviai miniszterelnök Kubáig repül az orvosához

Orvosi vizsgálatra utazott Kubába a volt bolíviai miniszterelnök, írja az MTI.

Evo Morales, Bolívia egykori elnöke tévébeszédében jelentette be novemberben, hogy az országa érdekében távozik a hatalomról. Morales így akart enyhíteni az erőszakhullámon, amely az októberi, vitatott elnökválasztás óta sújtotta a dél-amerikai országot. Kirohant viszont a szerinte ellene folytatott "polgári puccs" ellen, és azt is mondta, megtámadták az otthonát is.

Lemondásában azt is elmondta, hogy nem fogja elhagyni Bolíviát, rá két napra azonban mégis megtette: Mexikóba utazott, ahol politikai menedéket kért magának. Az azóta Mexikóban élő egykori elnök most újra utazásra indult, ezúttal Kubába. Gabriela Montano korábbi bolíviai egészségügyi miniszter ugyanis elmondta, hogy Morales ugyanazt a kubai orvoscsapatot kereste fel pénteken, amelyik hazájában is kezelte.

Azt egyelőre nem tudni Morales "ideiglenes látogatásáról", hogy csak rutinvizsgálatról volt-e szó, esetleg egy adott betegség műtéti kezelése merült-e fel, de az utazást a mexikói külügyminisztérium is megerősítette.