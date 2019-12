Boris Johnsonnak egy 4 éves kisfiúval is meggyűlik a baja

Boris Johnson brit miniszterelnök nem volt hajlandó ránézni a képre ami a napokban járta be az Egyesült Királyságot. A képen a 4 éves Jack oxigénmaszkkal a feje mellett egy kórház padlóján fekszik, miután 6 napos betegeskedés után a szülei bevitték a Leeds-i sürgősségi osztályra, ahol feltételezett tüdőgyulladás miatt benntartották. A kép hamar elterjedt, és az ITV riportere, Joe Pike Johnsont is megkérdezte, mit gondol róla.

Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.



The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19 pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ