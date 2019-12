Cikkünket frissítjük!

Legalább négy ember meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült miután egy férfi tüzet nyitott az ostravai kórházban, írja az rt.com. A Sky.com viszont már hat áldozatról ír.

A lövöldözés kedden reggel hét órakor történt Csehország északkeleti részén, az ostravai egyetem kórházának traumatológiáján történt. Az egyetem a lövöldözés alatt zárva volt.

Az elkövető – akiről a helyi rendőrség nem sokkal kilenc óra után a hivatalos Twitter-oldalán egy fotót is közölt – a támadás után elmenekült és jelenleg is szökésben van. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a férfi után, a térségben több rendőrségi helikopter is felszállt. Egy 180 centiméter magas, piros kabátos férfit keresnek.

(Borítókép: MTI/EPA/Lukas Kabon)