Elérhetetlenné vált a kárpátaljai magyarlista

„Visszasírjuk a szovjet idők liberális oktatását.” Bonyolult érdekek alakítják az ukrán politikát, aminek legproblémásabb része épp a magyarokat is érintő nyelvtörvény. Ami még az ukránok egy része szerint is butaságból született, de Budapest is túlreagálta. Egy Trump-találkozó is kijöhet Orbánnak a dologból?