Egy 25 éves iráni bevándorló győzné le Boris Johnsont

A csütörtöki brit előrehozott választások előtt egy nappal még javában zajlik a kampány szerte az Egyesült Királyságban. Míg a konzervatívok a brexitre helyezték a hangsúlyt, a Munkáspárt inkább az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem reformjával kampányolt. A mostani már a harmadik választás, amit megrendeznek az utóbbi négy és fél évben, ez az első decemberi választás 1923 óta, ami befolyásolhatja a részvételi arányokat, és

ez lehetne az első, amelyen az aktuális miniszterelnök elveszti képviselői helyét – legalábbis az ellenzék reményei szerint.

A helyszínen néztük meg a kampányt az uxbridge-i választókerületben, ahol Boris Johnson miniszterelnök ellen a Munkáspárt a mindössze 25 éves Ali Milanit indította, de a viccjelöltekből sincs hiány. A brit választáson csak egyéni körzetek vannak, de azt rögtön tegyük hozzá, egy helyi vereség sem jelentené azt, hogy ne lehetne Johnson a miniszterelnök, ha a toryk egyébként megnyerik a választást csütörtökön, habár a választókerületének elveszítése eléggé megkavarná a dolgokat.

Bár a közvélemény-kutatók magabiztos konzervatív előnyt jeleznek, az utóbbi évek felméréseinek pontatlansága miatt nehéz megmondani, ez pontosan hány fős jobboldali többséget jelentene az alsóházban. A kampány során – melyet a brit média a valaha volt egyik legmocskosabbként tart számon – mindhárom nagyobb párt megvádolta egymást a választók tudatos félrevezetésével, a választók bizalma pedig igencsak megrendült a politikai elitben.

Bár a két nagy párt azon szavazói, akikkel az utóbbi hetekben sikerült beszélnünk Londonban, egymással igencsak ellentétes nézeteket vallottak, egy dologban szinte mindegyikük egyetértett: semelyik miniszterelnök-jelölttel nem elégedettek igazán, még a sajátjukkal sem. Ezt jól szemléltette, hogy egy héttel a választás előtt Boris Johnson jelenlegi konzervatív miniszterelnök nettó elégedettségi mutatója -20 százalékon állt, Jeremy Corbyn munkáspárti jelölté pedig -44 százalékon.

Ötezer szavazaton belül Johnsonék

London nyugati peremén, a belvárostól egy órára, Uxbridge and South Ruislip választókerületben jött össze a választás talán legérdekesebb összecsapása. Itt indul Boris Johnson ellen a Munkáspárt színeiben Ali Milani. A két jelölt nem is különbözhetne jobban egymástól. Az iráni születésű Milani ötéves korában érkezett az Egyesült Királyságba családjával együtt. A Manchester United- és képregényrajongó fiatalember az azóta eltelt két évtizedet végig Nyugat-Londonban töltötte, ott járt egyetemre is, és jelenleg is a választókerületben lakik egy szerény, néhány tíz négyzetméteres lakásban.

Ezzel szemben Johnson, aki a királynő távoli rokona, Etonban és az Oxfordi Egyetemen végezte tanulmányait, vagyona pedig a becslések szerint több mint 600 millió forintra rúg. Johnson ugyan 32-szer költözött életében, és Londonban is több ingatlan birtokosa,

valószínűleg soha egy éjszakát nem töltött még a saját választókerületében.

Johnson 2015-ben, második négyéves főpolgármesteri ciklusának vége előtt egy évvel indult először Uxbridge and South Ruislip választókerületben, amit 24 százalékos előnnyel be is húzott, csaknem kétszer annyi szavazatot szerezve, mint a második helyezett munkáspárti jelölt. A 2017-es előrehozott választáson is győzelmet aratott, előnye azonban 11 százalék alá esett vissza a Labour helyi erősödése miatt.

Nagyon furcsa helyzet állhatna elő, ha kikap

Ebben a megerősödésben bíznak Milaniék is. Mivel Johnson előnye alig több mint 5000 szavazatos, nem tartják teljesen lehetetlennek a fordítást. Arra pedig még sosem volt példa a brit történelemben, hogy az aktuális miniszterelnök elveszítse parlamenti székét. Ha ez bekövetkezne, az kisebb alkotmányos válságot eredményezne.

A különböző verziók szerint Johnson például úgy maradhatna miniszterelnök, ha lorddá avatnák, és a Lordok Házából vezetné a kormányt, melyre utoljára 117 éve volt példa. Más elemzők úgy vélik, hogy ha győznek a konzervatívok, Johnson viszont mégis kikapna, akkor egy biztos körzetből átültetnék egy képviselőjüket a Lordok Házába, vagy lovagi címmel nyugdíjaznák, hogy Johnson visszakerülhessen az alsóházba. Azonban így is komoly csorba esne a tekintélyén.

Fotó: Leon Neal / Getty Images Hungary Uxbridge lakóövezete

A felmérések alapján azonban továbbra is Johnson a favorit. Az egyik legnagyobb brit közvélemény-kutató, a YouGov által kedd este közzétett, MRP-modell alapján készített, választókerületekre lebontott felmérés szerint Johnson előnye 9 százalék Milanival szemben. Az eredményt árnyalja, hogy a hibahatár 16 százalék, miközben a munkáspárti jelölt a két héttel ezelőtti felmérés szerint még 13 százalékkal volt lemaradva.

Ráadásul azt sem tudni, hogy a választókerületben lévő Brunel Egyetem (melynek Milani is hallgatója volt) diákjainak mekkora hányada regisztrált ebben a választókerületben szavazásra, a diákság körében ugyanis általános népszerűségnek örvend a Munkáspárt, most pedig ehhez még hozzájön, hogy egy volt Brunel-diák a munkáspárti jelölt.

Ugyan a választás kiírása előtt voltak spekulációk, hogy a Konzervatív Párt inkább egy biztosabb választókerületben indítja Johnsont, ám a párt belső felmérései alapján végül újra az uxbridge-i indulás mellett döntöttek, mivel úgy ítélték meg, hogy Milani nem jelent akkora fenyegetést Johnsonnak.

Az összes háztartásba becsönget

A munkáspárti jelölt természetesen tisztában van azzal, hogy messze ő az esélytelenebb. Ennek megfelelően már nyáron (tehát öt hónappal a választás kiírása előtt) megkezdte kampányát egy majdani előrehozott választásra készülve, mely során szintén a kettejük közötti különbségre helyezte a hangsúlyt. Míg több, nekünk nyilatkozó lakos és a Konzervatív Párt helyi szervezetének Facebook-oldala szerint

Johnson a kampányban mindössze egy napot töltött a választókerületben, addig Milani és kis kampánycsapata az elmúlt fél évben a választókerület összes lakásába bekopogtatott legalább egyszer.

Egy ilyen kopogtató körútra (angolul canvassing) mi is elkísértük Milanit november közepén. Egy-egy Milanit kísérő aktivistacsapat hétköznaponként tíz-húsz, hétvégén negyven-ötven főből áll. A csapat hétköznapokon dél és kettő, illetve este hat és nyolc között, hétvégén pedig tizenegy és egy, fél három és fél öt, valamint hat és nyolc között járja a választókerülethez tartozó kisvárosok utcáit. Egy ilyen kétórás kopogtatáson átlagosan két-három utcát tud végigjárni a csapat, az aktivisták és maga Milani ilyenkor egyesével vagy kettesével járnak lakásról lakásra.

Mi egy szerdai nap déltől kettőig kísértük el a főleg diákokból, illetve nyugdíjasokból álló aktivistacsoportot. Azonban az időbeosztás (a kopogtatások ebédidőben, illetve a munkaidő vége után zajlanak) esélyt ad arra, hogy akár főállásban dolgozók is aktívan részt vegyenek a kampányban. A kopogtatásban ráadásul nem csak britek vesznek részt. Ottlétünk alatt egy amerikai Bernie Sanders-rajongó nyugdíjas kezelte a csoport adminisztrációját, míg más tudósítások szerint többek között svédek, illetve dánok is szoktak önkénteskedni.

Bár maga a kopogtatás bevett kampányolási szokásnak számít az Egyesült Királyságban (mivel itt nincsen listás szavazat, nagyon hangsúlyos szerepet kap a helyi pártszervezetek helyi kampányolása), az ritkának számít, hogy nemcsak a helyi párttagok, hanem maguk a jelöltek is részt vesznek benne. Az pedig egyenesen példa nélküli, hogy egy jelölt egy-két kivétellel minden egyes nap a választókerületének utcáit rója, ha esik, ha fúj. Márpedig Milani ezt tette a választás kiírása óta eltelt öt hétben.

Lord Buckethead vs Count Binface

Johnsonnak azonban nem csak Milanival kell megküzdenie a képviselői helyéért.

A mindenkori miniszterelnök választókerülete szinte vonzza a viccjelölteket annak a tradíciónak köszönhetően, hogy a választás eredményének kihirdetésekor az összes jelöltnek ott kell állnia a színpadon.

És mivel a miniszterelnök győzelmének pillanatát tévések és fotósok tucatjai szeretnék megörökíteni, gyakorlatilag bárkinek megadatik egy perc hírnév, aki elindul ellene.

Így történhetett meg, hogy Johnson ellen elindult Bobby „Elmo” Smith, aki a Szezám utcából ismert Elmo-jelmezben küzd az aktuális miniszterelnök ellen, illetve az „apák jogaiért” immáron a harmadik egymást követő választáson. Indul még Yace „Bolygóközi Időlord” Yogenstein és William Tobin is. Ő a brit törvények abszurditására hívná fel a figyelmet, mivel annak köszönhetően, hogy több mint 15 éve külföldön él, a választási törvények nem engedik, hogy szavazzon, ám azt igen, hogy induljon a választáson.

Úgy tűnt, hogy a legnagyobb csata Johnson és Milani után Lord Buckethead (Vödörfej nagyúr) és Count Binface (Kukaarc gróf) között fog lezajlani. Lord Buckethead két éve robbant be a köztudatba, miután bejárta a világsajtót a kép, melyen Theresa Mayjel egy színpadon állva táncol a rá leadott 249 szavazatnak örülve. A választás után még John Oliver Last Week Tonight című műsorába is meghívást kapott.

Lord Buckethead jelmeze mögött egy Jon Harvey nevű humorista állt, aki a karaktert egy 1984-es Star Wars paródiából vette. Végül idén pont emiatt volt kénytelen Count Binface-ként elindulni, mivel a film alkotója nem engedélyezte neki a karakter használatát. Egy másik férfi viszont engedélyt kapott a jelmez viselésére, így csütörtökön mindkettejük neve szerepelni fog a szavazólapon.

Brexit mindenek előtt

A kopogtatásokon kívül a választás előtti hetekben tartott lakossági fórumok (angolul hustings) is bevettnek számítanak a brit politikában. Ezeken a fórumokon az adott választókerület jelöltjeitől kérdezhet bárki bármit. Uxbridge and South Ruislip fórumát egy héttel a szavazás napja előtt rendezték meg a helyi baptista templomban. Az eseményre mind a tizenkét nyilvántartásba vett jelöltet meghívták, ám

se Boris Johnson, se a Liberális Demokraták jelöltje nem jelent meg, így a helyüket végül William Tobin és Count Binface foglalta el.

A fórumon a képviselőjelöltek és a nagyrészt munkáspárti szimpatizánsokból álló közönség is Boris Johnsont kritizálta. A legtöbb bírálatot a Heathrow repülőtér harmadik futópályájával kapcsolatban kapta. Johnson még a 2015-ös kampányban fogadta meg, hogy ha kell, a kifutópályát építő buldózerek elé fekszik, hogy megakadályozza annak megépülését. Ugyanis a repülők pont Uxbridge felett szállnának fel és le, azon kívül, hogy komoly zaj- és környezetszennyezéssel járnának. Azonban megválasztása után már nem volt annyira fontos számára az ügy. Amikor az a parlament elé került, ahelyett hogy ellene szavazott volna, inkább távol maradt.

A munkáspártiakkal szemben a konzervatív szavazók szerint viszont a brexit minden másnál fontosabb, Corbyn ráadásul „a kampányban ígért reformjaival valójában hetvenes évekbeli állapotokat akar teremteni”. Szerintük Johnson pedig lehet, hogy nem tökéletes, de Corbynnál mindenképpen jobb. Corbyn feltételezett antiszemitizmusát (a Munkáspárt vezetője korábban többek között barátainak nevezte a Hamász és a Hezbollah tagjait) és vezetői képességeit a fórumon is érte kritika mégpedig egy munkáspárti szavazó iskolaigazgatótól, és a Munkáspárt problémájának súlyosságát mi sem jelzi jobban, hogy Milani kénytelen volt elismerni, hogy nem fogja tudni meggyőzni az igazgatót arról, hogy nincs igaza.

Havazás tehet be a konzervatívoknak

Ami még belekavarhat a választás eredményébe, az az időjárás, illetve a korai sötétedés. 1923 óta ez lesz az első decemberi választás az Egyesült Királyságban, és a statisztikák szerint télen mindig alacsonyabb szokott lenni a részvételi arány, mint május-június környékén, amikor hagyományosan tartani szokták a választást. Ezt csak tetézi az, hogy az előrejelzések szerint az ország északi részein akár 6 cm hó is hullhat csütörtökön.

Az általunk megkérdezett szavazók szerint ez főleg vidéken vetheti majd vissza a szavazási kedvet. Bár a megkérdezett konzervatív választók tisztában vannak vele, hogy mivel a vidékiek inkább a torykra szoktak szavazni, a Johnson által forszírozott decemberi választás végül visszaüthet, ám úgy vélik, hogy a szavazást már nem lehetett volna tovább halasztani.

Bár a korai sötétedés ott is számíthat, az időjárás valószínűleg nem lesz akadály a londoni választókerületekben, Milani pedig arra készül, hogy az utolsó napokat is megnyomja, egy esetleges előzéssel pedig komoly sokkot okozhat a teljes brit politikai rendszernek.

Ráadásul még taktikai szavazás is számíthat: a liberális demokraták múlt hét végén jelentették be, hogy az utolsó héten már nem folytatnak kampányt Uxbridge-ben, mert nem akarnak szavazatokat elvenni Milanitól. A munkáspárti jelölt legnagyobb meglepetésére

az utolsó pillanatban még Lord Buckethead is az ő támogatására szólította fel néhány tucat potenciális szavazóját és a többi jelöltet.

(Borítókép: Ali Milani kampányol Uxbridgeben. - fotó: Dömötör Bálint / Index)