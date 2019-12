Trump arra kéri Putyinékat, hogy Oroszország ne avatkozzon be az amerikai választásba

Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, hogy Moszkva ne avatkozzon bele a jövő évi amerikai választásokba, olvasható a Fehér Ház közleményében, amelyet azt követően tettek közzé, hogy kedden délután az elnök a Fehér Házban fogadta az orosz minisztert.

Az MTI azt írja, a közlemény szerint az amerikai elnök arra is felszólította Oroszországot, hogy mielőbb oldja meg konfliktusát Ukrajnával. Az Ovális Irodában tartott és a sajtónyilvánosságot kizáró megbeszélésen Trump biztosította Lavrovot afelől, hogy

kormánya támogatja a nemcsak Oroszországot, hanem Kínát is magában foglaló globális fegyverzetkorlátozási tárgyalásokat.

Az orosz külügyminiszter néhány órával korábban amerikai kollégájával folytatott kétoldalú tárgyalásokat. Mike Pompeo szintén felvetette mind az amerikai választásokba történő esetleges orosz beavatkozást, mind az ukrajnai konfliktust, továbbá kifejtette az amerikai álláspontot a fegyverzetkorlátozási tárgyalások kérdéséről is.

Az amerikai diplomácia irányítója a közös sajtókonferencián "megfelelő lépéseket" helyezett kilátásba a jövő évi amerikai választások sérthetetlenségének biztosítása érdekében, mint fogalmazott, "bármely ország részéről érkezzék is a fenyegetés". Pompeo leszögezte: "egyértelműen közöltem elvárásainkat Oroszországgal szemben".

Lavrov azonnal visszautasította a feltételezést, és megalapozatlannak nevezte az amerikai belpolitikába történő orosz beavatkozással kapcsolatos állításokat.

Megismételte a korábban már többször is hangoztatott orosz álláspontot, miszerint Moszkva nem avatkozott be a 2016-os amerikai választásokba. Lavrov a sajtókonferencián elmondta azt is, hogy Moszkva nyilvánosságra akarta hozni a Washingtonnal folytatott kommunikációk szövegét, hogy így is tisztázza magát a vádak alól, de az amerikai kormányzat ezt megakadályozta.

A fegyverzetkorlátozás ügyében a Pompeo-Lavrov sajtókonferencián kiderült: míg az Egyesült Államok csak Kína bevonását szeretné a globális fegyverzetkorlátozási tárgyalásokba, addig az orosz külügyminiszter felvetette az Egyesült Királyság és Franciaország bevonását is. A Fehér Ház közleménye ez utóbbi, orosz javaslatról nem tett említést, teszi hozzá az MTI.