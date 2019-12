Kutyájával menekült a tűz elől egy ausztrál kisfiú

Rendőrök juttatták el szüleihez azt a 12 éves ausztrál kisfiút, aki bátyja kocsiját elkötve menekült el a fenyegető bozóttűz elől, kutyája társaságában - írta meg a BBC.

Luke Sturrock egyedül volt otthon, családja mogumberi házában, amikor városa felé kezdett közeledni egy gyors terjedésű bozóttűz. Édesapja és bátyja elmentek, hogy segítsenek megfékezni a tűz terjedését, a kisfiút pedig azzal hagyták otthon, hogy ha a házukhoz közeledne a tűz, meneküljön el egy viszonylag közeli narancsfához.

Amikor a tűz közeledni látszott, a kisfiú fogta kutyáját, beült bátyja terepjárójába és elhajtott otthonról. Kb. egy óra múlva találkozott össze vele az úton egy csapat tűzoltó, akiknek rögtön feltűnt, hogy egy kisfiú ül a kormány mögött.

- mondta Craig Spencer egy helyi tűzoltóbrigád tagja.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire * in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM