A zuhanásba halt bele a fehérsisakosok alapítója

A zuhanás következtében szerzett sérüléseibe halt bele James Le Mesurier, a szíriai Fehérsisakosok mozgalmának alapítója - közölte a BBC, a török halottkémek eredménye alapján.

James Le Mesurier-t november 11-én holtan találták isztambuli lakása előtt. A török rendőrség korai álláspontja szerint a férfi kizuhanhatott az ablakon. Ettől függetlenül a férfi halálát megelőző eseményeket sokan furcsállták, mert a Le Mesurier-t - aki korábban a brit seregben szolgált - pont egy héttel halála előtt kémkedéssel vádolta meg az orosz külügyminisztérium Twitteren. Ezen kívül az általa alapított mozgalom ellen is aktív lejáratókampány zajlott.

A karaktergyilkosság miatt Le Mesurier-t annyi stressz érte az utóbbi időben, hogy csak altatókkal tudott aludni, illetve antidepresszánsokat is szedett. A férfi felesége mindketten altatót szedtek be a férfi halálának napján hajnalban, amikor lefeküdtek aludni, ő viszont már csak arra ébredt fel, hogy a rendőrség kopogtat az ajtaján, azzal, hogy a férfi lezuhant. A nő vallomása szerint rajtuk kívül senki nem járt a lakásban, amit a biztonsági kamerák felvételei is megerősítenek.

Fotó: Twitter James Le Mesurier

A halottkémek eredményei alapján Le Mesurier valóban abba halhatott bele, hogy kizuhant az ablakon. Egyelőre nincs jele annak, hogy bárki kilökte volna, így a török hatóságok továbbra is öngyilkosságként kezelik az ügyet.

James Le Mesurier 2014-ben alapította a fehérsisakosok - hivatalos nevén Szíriai Polgári Védelem - mozgalmát, amely a Szíria Ellenzéki Erők által irányított területein tevékenykedik. Az önkéntesek főleg orvosi segítségnyújtással és bombázások utáni mentéssel foglalkoznak, akik tevékenységükkel több száz civil életét mentették meg, amiért 2016-ban alternatív Nobel-díjat kaptak.