Betörtek Tamara Ecclestone-hoz, 20 milliárdnyi ékszert vittek el

20 milliárd forintnak megfelelő ékszert vittek el betörők a korábbi Forma-1 vezér, Bernie Ecclestone lánya, Tamara Ecclestone londoni otthonából pénteken éjjel, miután férjével és lányával elutazott az ünnepekre, írja a The Sun. A lap információi szerint a 35 éves modell összes ékszerét ellopták, köztük egy 80 000 fontot (kb. 31,5 millió forintot) érő Cartier karperecet, számos értékes gyűrűt és fülbevalót is. Ecclestone az ékszereket páncélszekrényekben őrizte a hálószobában – a betörők ide vélhetően a kert felől jutottak be annak ellenére, hogy a 70 millió fontot (kb. 27, 6 milliárd forintot érő) házat és a környéket biztonsági szolgálat is őrzi.

Fotó: Dave J Hogan / Getty Images Hungary Tamara Ecclestone

A modell szóvivője megerősítette a lapnak a betörés tényét, és megjegyezte, a biztonsági szolgálat mindenben együttműködik a rendőrséggel. „Tamara és családja nagyon feldúlt és dühös a történtek miatt. Ha bárki olyan információval rendelkezik, ami segítheti a nyomozást, kérjük, hívja a rendőrséget a 101-es számon, a 8786/13DEC19-es ügyszámra hivatkozva” – tette hozzá. A Scotland Yardot péntek éjjel 23:11-kor értesítették a történtekkor, a rendőrök ezután érkeztek a helyszínre. Az ügyben letartóztatás egyelőre nem történt, nyomoznak, mondta a The Sunnak a londoni rendőrség szóvivője. A Daily Mail szerint hétfőn tanúmeghallgatások várhatóak, a rendőrség többek között arra kíváncsi, ki tudhatott a széfek hollétéről.