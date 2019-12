A román államfő Orbán Közép-Európa-víziójáról: Inkább maradunk az Uniónál!

Klaus Johannis államfő az egységes Európai Unió híve, ezért nem kér Orbán Viktor „Új Közép-Európájából“, amiről a magyar miniszterelnök a hétvégén Temesváron elmélkedett. Orbán szombaton a temesvári forradalom kitörésének 30. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten jelentette ki, az a célja,

hogy Közép-Európa a világ egyik legsikeresebb és legversenyképesebb térsége legyen, ahol a városokat autópályák és gyorsvasutak kötik össze, ahol mindenkinek van munkája, ahová visszatérnek a munkások, és ahol az okoz majd fejtörést, mit kezdjenek a Nyugat-Európából érkező munkavállalókkal.

És ez a célt „a szomszédos államokkal együtt könnyebb elérni, mint egyedül“.

A román elnök a Contorceni Palotában tartott sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy vélte, Orbán csak „új törésvonalat“ akar nyitni az Unióban, és ő soha részt venni „az EU-n belüli rész-entitások“ létrehozásában:

Én az Európai Unióért szállok síkra, nem más entitásért, amelyet kisebb léptékben és közelebb hoznánk létre. Nem hiszem, hogy új törésvonalakat kellene megnyitnunk az EU-ban, ellenkezőleg: mindannyiunknak azon kellene lehetőségeinkhez mérten dolgoznunk, hogy eltüntessük a létező törésvonalakat.

Johannis leszögezte: Továbbra is elkötelezett híve lesz a történelmi gyökerű, Kelet és Nyugat között továbbra is létező, az egykori vasfüggöny nyomvonalán húzódó törésvonal felszámolásának. Úgy vélekedett, hogy enyhébb mértékben ugyan, de különböző álláspontok figyelhetők meg az EU-ban Észak és Dél között, és szerinte ez ellen is tenni kell.

A román államfő valószínűleg azért gyanít valamiféle megosztó szándékot Orbán szavai mögött, mivel a magyar kormány a Visegrádi Négyek együttműködését is előszeretettel tünteti fel egyfajta Brüsszellel szembeni identitásharcként, miközben valójában a négy állam az uniós döntéshozatalban nem igazán működik egységes entitásként.