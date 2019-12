Szükségállapotot hirdettek ki Ausztráliában a bozóttüzek miatt

Ismét szükségállapotot hirdettek ki az ausztráliai Új-Dél-Walesben, két hónapon belül már másodszorra – közölte a Guardian.

A délkelet-ausztráliai államban jelenleg mintegy száz helyen ég a bozót, és már legalább húsz ház égett le. Glady Berejiklian, Új-Dél-Wales miniszterelnöke közölte, hogy a szükséghelyzet hét napig tart, és több várost is érint.

A szükséghelyzet kihirdetésével a regionális tűzoltó-parancsnokság vezetője saját hatáskörében rendelheti el az emberek azonnali kimenekítését, utakat zárhat le, vagy szüneteltetheti az áram-, a gáz- és vízszolgáltatást. Az ott lakóknak és odalátogatóknak az elkövetkező héten követniük kell a hatóságok utasításait, ami Glady Berejiklian szerint akár átírhatja a karácsonyi terveiket is. Jelenleg kb. 250 embert készülhet arra, hogy a rendkívüli helyzet miatt el kell hagynia otthonát.

Ezzel együtt szigetországban a héten másodszorra dőlt meg a melegrekord, az átlaghőmérséklet 41,9 fok volt. Az új-dél-walesi regionális tűzoltó-parancsnokság Twitter-oldalán állandóan informálja a helyieket. Egyik bejegyzésük szerint jelenleg 106 tűz ég, ebből 53 nem terjedt tovább, azonban két helyen is komoly veszély áll fenn. Jelenleg összesen 2500 tűzoltó dolgozik, közülük ketten súlyos égési sérülésekkel kerültek kórházba.

At 5.30pm there are 106 fires burning, 53 are not yet contained, 2 are at Emergency Warning. It has been a very challenging day for the 2,500 firefighters currently in the field. Crews are continuing to work hard to protect homes on some firegrounds. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/MVqWr18qQV