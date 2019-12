Ausztrália lángokban, a kormányfő hawaii nyaralásra ment

Hatalmas bozóttűz pusztít Ausztráliában, az ausztrál miniszterelnök, Scott Morrison pedig mindeközben hawaii nyaralásra ment a családjával. Egészen szombatig, amikor is heves támadások miatt utazását megszakította, és visszatért Ausztráliába magyarázkodni, írja az MTI.

A helyi oltást koordináló központban Sydneyben vasárnap reggel már azt mondta, utólag már máshogy döntene, majd bocsánatot kért. Morrison azzal magyarázta a nyaralást, hogy ígéretet tett a gyerekeinek, amit apaként igyekezett betartani, de elfogadja a bírálatokat, mert belátja, hogy miniszterelnökként más felelőssége is van.

Morrison távolléte miatt a canberrai kormányfői hivatalt is éles bírálatok érték, mert nem árulták el, hogy az országot sújtó természeti katasztrófa közepette hol tartózkodik a miniszterelnök. Morrison sydney-i házánál diáktüntetés is volt emiatt. "Kösz a nagy semmit, és jó nyaralást Hawaiin!" - hangzott el a tüntetésről készült élő közvetítésben a közösségi médiában.

A konzervatív Scott Morrison kormánya sokat bírált klímapolitikáját is védelmébe vette, aláhúzva, hogy senki sem vitatja, hogy a világ extrém időjárási jelenségei és a klímaváltozás közötti kapcsolatot, de aki azt sugallja, hogy egy konkrét tűzeset is a globális klímaváltozás miatt van, az szerinte nem hiteles. Scott Morrison szerint a tüzeket sok tényező közösen okozza, és a klímaváltozás csak egy ezek közül. Kijelentette, hogy kormánya cselekszik és cselekedni is fog ez ellen, de nem fog pánikba esni, mert annak semmi haszna nem lenne.

Ausztrália keleti részét súlyos aszály sújtja, és a bozóttüzek ezúttal a szokásosnál két hónappal korábban lobbantak lángra. Új-Dél-Walesben 800 ház semmisült már meg, és a lángok elérték az állam fővárosa, Sydney peremét, ahol már rendkívül rossz a levegő minősége, többszörösen meghaladta az egészségre veszélyes határértéket. Két hónap alatt nyolc tűzoltó halt meg a tűzben.