Fémtárgyak alsónadrágban, titkos aranytartalék, sámáni energiák

Már több mint fél év telt el az Ibiza-botrány kirobbanása óta, de az osztrák politika még mindig Heinz-Christian Strache királydrámájától hangos: az egykori pártvezér és alkancellár október elején ugyan bejelentette visszavonulását a politikából, de alig pár héttel később már vissza is akart térni a populista, bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) bécsi szervezetének élére.

Strachét végül kizárták, és most az FPÖ vagyonának megdézsmálásával vádolják. A Süddeutsche Zeitung cikke szerint ugyanis a volt pártelnök meghamisította számláit, így tudta privát költségeit a párt „politikai célú költéseiként” elszámolni. A súlyos visszaélések mellett pedig egészen abszurd ügyekről ír még a német sajtó: Strachéról kiderült, aranytárgyakat, rengeteg készpénzt és benzint halmozott fel egy tiroli panzióban, alsónadrágjában pedig fémtárgyakkal vonzotta be a „gyógyító erőket”.

Sőt, a májusi Ibiza-ügy után hónapokig figyeltette legközelebbi párttársait – ugyanis köztük kereste a kormánybuktató videó kiszivárogtatóját.

Torgyáni királydráma

Az Ibiza-botrány 2019 májusában robbant ki Ausztriában, a Heinz-Christian Strachéról készült rejtett kamerás videó pedig elsöpörte az egész osztrák kormányt, és előrehozott választásokat kellett kiírni. A szeptemberi voksoláson nagyot nyert Sebastian Kurz a jobboldali Osztrák Néppárttal, és a korábbi koalíciós partner FPÖ helyett most a Zöldekkel tárgyal egy kormányról.

Viszont azóta sem a leendő koalíció tárgyalásai állnak az osztrák belpolitika középpontjában, hanem az FPÖ belső ügyei. A Szabadságpárt utoljára 2006-ban ért el olyan kudarcos eredményeket, mint a szeptember végi előrehozott választáson – emiatt pedig a párt megelégelte Strache tevékenységét, és mielőtt felfüggesztették párttagságát, ő maga vonult vissza a politikai életből október elején. Ekkor kezdődött el az a királydráma, amivel Strache Torgyán József kisgazdapártjának emlékeit idézi fel:

a volt pártelnök felesége, Philippa ugyanis bejutott a bécsi parlamentbe, és át is vette a mandátumát, amire a politikusfeleséget kizárták a pártból;

október végén törölte a párt Strache általuk kezelt Facebook-oldalát, ami 786 ezer követőjével a legnépszerűbb politikusi oldal volt Sebastian Kurzé mögött;

november végén aztán a felfüggesztett pártvezér bejelentette, mégiscsak visszatérne a pártéletbe – egyenesen a bécsi alapszervezet vezetőjeként.

Arannyal és benzinnel a NATO ellen

Ugyancsak november végén derült ki, hogy az FPÖ Strache vezetése idején aranyrudakat halmozott fel egy tiroli panzió trezorjában: a párt szerint így akarták megóvni a pártvagyon értékét a 2008-as gazdasági válság idején. Később kiderült, hogy nemcsak rudakkal, hanem aranyérmékkel is teletömték a tiroli Enzian vendégház széfjét, sőt: a német sajtóban megjelent riportok szerint

Strache az arany mellett több kötegnyi készpénzt, és rengeteg benzint raktározott el a panzióban – arra az esetre, Ha a NATO megszállná Ausztriát.

A felhalmozott készpénzraktárral pedig azt akarta kivédeni, ha egyszer az Európai Unió leállítaná a készpénzforgalmat. Az 50 és 100 eurósokkal tömött zsákokról egykori testőre fotókat is készített, majd bosszúból közreadta őket az osztrák és a német sajtónak – a testőr pedig további részleteket is elárult az egykori alkancellár viselt dolgairól. Például azt, hogy Strache fémeket hordott az alsónadrágjában, azok állítólagos „gyógyító ereje” miatt.

Kifizetem, megcsinálom

A krőzusi vagyont az FPÖ egykori vezére a pártvagyonból teremthette elő: a Süddeutsche Zeitung cikke szerint Strache magának is szívesen csepegtetett a párttámogatásokból. Havi 10 ezer eurós (átszámítva 3,3 millió forintos) keretet kapott költségtérítésre, ami mellé még felvett 2500 eurónyi (kb. 825 ezer forintnyi) lakhatási támogatást is. Ha pedig a saját költségén vett valamit, akkor

a számlákat mindig kiadta testőrének, hogy némi átfabrikálás után „politikai célú kiadásként” tudják elszámolni a párton belül.

Fotó: Twitter A Strache által használt hivatali BMW X6-ból előkerült dizájner táska

Strache nem csak a saját céljaira mosatta át a számlákat: „Kifizetem”, „Megcsinálom”, mondogatta mindig párttársainak, akik állítólag szinte minden költségükkel a vezérükhöz fordultak. A gyanú szerint még a pártalkalmazottak gyerekeinek zsebpénze is keresztülfutott a Strache által fenntartott rendszeren egészen 2017 végéig.

A Süddeutsche Zeitung arról ír, Strache több millió euró értékben rakhatta zsebre a pártadományok egy részét. Az egykori alkancellár viszont minden vádat tagadott az osztrák köztévének pénteken adott interjújában – holott pár nappal korábban a szabadságpárti Herbert Kickl exbelügyminiszter is elismerte az ORF-nek, hogy

„az iratmosoda miatt vannak kakukktojások a párt elszámolásaiban”.

Az ügyben most az Ibiza fedőnevű nyomozócsoport igyekszik minden nyomot megtalálni. Az infók pedig folyamatosan szivárognak, hála Strache leplezetlenségének: a pártelnök ugyanis minden ügyét SMS-ekkel intézte, ezeket pedig nem is törölte ki a csevegések után. Határidőnaplójába szintén mindent feljegyzett – így derült ki az is, hogy többször is találkozott még alkancellársága idején egy „sámáni energiamunkával” foglalkozó szakemberrel.

Kidobták a pártjából, csinál egy újat

Strache hiába próbált november végén visszakerülni a párt fősodrába, és a bécsi alapszervezet élére, nem sikerült neki: december 13-án kizárták az FPÖ-ből a volt elnököt. Az alkancellár ellen indított eljárás miatt viszont kilépett a pártból két bécsi képviselő is, akik egyből új pártot alapítottak Szövetség Ausztriáért (DAÖ) néven. A pártnak egyetlen programpontja és egyetlen célja van: visszahozni Strachét a politikai életbe – aki viszont egyelőre elhárította a képviselők felkérését.

Ha mégis visszatérne a politikába, valószínűleg potenciális mecénása lehet a Magna autóipari konszern alapítója, Frank Stronach.

A dollármilliárdos osztrák-kanadai üzletember nem ismeretlen a politikában: 2013-ban pártjával bejutott a bécsi parlamentbe, négy évvel később viszont a párt feloszlott. Strache nagyon jó kapcsolatot ápol vele, felesége, Philippa Strache ugyanis aktívan jelen volt a Stronach-párt munkájában. Nem véletlen, hogy Philippa is ott ült Strache és Stronach november végi találkozóján – pár órával azelőtt, hogy a volt alkancellár bejelentette politikai visszatérési szándékát.

Bár Stronach a Kuriernek azt üzente, nem fogja támogatni a DAÖ-t, ettől függetlenül még megtámogathatja pénzügyileg Strache további politikai pályafutását, hiszen az egykori pártvezér sem kötelezte el magát még semmi mellett. Egyedül az tűnik biztosnak, hogy Strache vissza akar térni – a kérdés csak az, hol és hogyan fogja ezt megtenni.

Csinált már pártot a nulláról

„Most előretekintek. Már jövőre is nagy és izgalmas kihívások várnak rám” – mondta a kizárása után egy Facebook-bejelentkezésben. Strache szerint rengeteg támogatást kapott az emberektől az elmúlt hetekben és hónapokban, ez pedig nagyon erősen motiválja arra, hogy ne fordítson hátat se a politikának, se a támogatóinak, se az ország polgárainak. Az oe24-nek adott interjújában pedig még ennél is konkrétabban fogalmazott:

Természetesen a karácsonyi időszakban sokat fogok gondolkozni a politikusi jövőmről – átgondolom, volna-e értelme Bécsben visszatérnem. Az előző bécsi választáson 31 százalékot értem el listavezetőként. Átvettem már egy pártot nulla százalékról, miért ne lehetne ez újra lehetséges.

Elég valószínűnek tűnik tehát, hogy már jövőre megméretteti magát Bécsben a 2020. őszi önkormányzati választásokon. Azonban mielőtt Strache visszatérne a politikai életbe, előbb túl kell esnie az ügyészségi nyomozásokon a Süddeutsche Zeitung cikke szerint.

A nyomozások pedig érinthetik azt a megfigyelési botrányt is, amiről a Kronen Zeitung írt: a lap szerint

Strache kémkedett a párton belüli barátai után.

A Krone fotókat is közölt a bécsi pártszervezet vezetője, Dominik Nepp, valamint az Ibiza-videó másik főszereplője, Johann Gudenus megfigyeléséről. Strache az Ibiza-botrány májusi kirobbanása után legalább szeptemberig figyeltethette őket kémjeivel. „Ez egy nagy emberi csalódás a számomra. Azt hittem, barátok voltunk” – írta Dominik Nepp a Facebook-oldalán.

Kurz és a szalámitaktika

Az Ibiza-botrány utáni belső viszályok miatt megroppant Szabadságpártnak egyébként komoly gondokat okozhatnak a szakadár párttagok. Bár Strache vezetésével az előző bécsi választáson nagyon jól szerepelt az FPÖ, a párt a 2019-es európai- és osztrák parlamenti választásokon visszaesett a negyedik helyre a fővárosban – a szociáldemokraták, a Néppárt és a Zöldek mögé.

Az egész ügyből pedig az osztrák politika Orbán Viktorja, Sebastian Kurz hozhatja ki a legtöbbet: ahogyan a magyar miniszterelnök az ezredfordulón leszalámizta Torgyán Kisgazdapártját, úgy szeletelheti fel az Osztrák Szabadságpártot a Néppárt fiatal vezére.

(Borítókép: Georg Hochmuth / AFP)