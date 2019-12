Vizsgálatot rendeltek el Ursula von der Leyen mobilja miatt

Vizsgálatot rendelt el Annegret Kramp-Karrenbauer német védelmi miniszter elődje, Ursula von der Leyen szolgálati telefonja ügyében, írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Az Európai Bizottság új elnökének szolgálati telefonjáról ugyanis rejtélyes módon töröltek minden adatot az átadás-átvétel idején.

A német ellenzéki képviselők szerint az adatok perdöntő erejű bizonyítékok lehettek Von der Leyen tanácsadói szerződési botrányában – a volt védelmi miniszter ugyanis több százmillió euró értékben kötött tanácsadói szerződéseket a minisztériuma nevében.

Több százmilliós tanácsadások

A Deutsche Welle még augusztusban írt arról, hogy a német védelmi minisztérium 155 millió eurót (átszámítva 51,4 milliárd forintot) költött tanácsadókra 2019 januárja és júliusa között – ez közel annyi, mint amennyit a másik 13 német szövetségi minisztérium költött külső tanácsadásra összesen. A tárca az összeget a digitalizációval indokolta –

egyedül a német haderő IT-operátorának 109 millió euró, azaz 36 milliárd forint jutott.

Az ügy miatt az ellenzék december elején parlamenti vizsgálóbizottságot hozott létre a német Bundestagban, ekkorra ugyanis kiderült, hogy a minisztérium egy másik IT-céggel is szerződött volna, 390 millió euróért (azaz 129 milliárd forintért). Ursula von der Leyen ekkor már az Európai Bizottság elnökeként próbálta védeni a hivatali idejében végzett munkáját.

Azonban a vizsgálóbizottság akadályba ütközött, amikor kiderült, hogy Von der Leyen szolgálati mobiltelefonjának adatait augusztusban – azaz Annegret Kramp-Karrenbauer hivatalba lépése után – törölték. Bár az ellenzéki képviselőknek sikerült összegyűjteniük több mint 4000 dokumentumot, és harminc embert kérdeztek meg az ügy kapcsán, a legfontosabb bizonyítéknak számító mobiladatok hiányoznak.

Törölhették a legfontosabb adatokat

A Politico arról ír, hogy Von der Leyen hivatali ideje alatt két telefont használt: 2019 januárjában ugyanis egy hackertámadás keretében kiszivárgott a védelmi miniszter száma, így egy új telefont kapott. Von der Leyen a két telefont párhuzamosan használta hivatali idejének végéig, azaz 2019 júliusáig, majd ezeket leadta a védelmi minisztériumban, mondta szóvivője.

Azonban a hírek szerint az első telefon adatait törölték, vele együtt pedig azokat az üzenetváltásokat is, amik bizonyító erejűek lehetnek a tanácsadói ügyben.

Az ellenzék szerint a védelmi minisztérium alkalmatlansága miatt vesztek el az adatok: „Először azt mondták, nem találják Von der Leyen telefonját. Egy hete már azt, hogy a minisztériumban volt, de csak Von der Leyen tudta hozzá a PIN-kódot. Tegnap pedig beismerték, hogy törölték a telefon memóriáját augusztusban”, mondta Tobias Lindner zöldpárti képviselő a közszolgálati ARD-nek.

Pénteken még úgy nyilatkozott a védelmi minisztérium, hogy „minden, a nyomozáshoz szükséges dokumentumot” átadtak már a hatóságoknak. A hétfői hírek szerint viszont Von der Leyen utódja, a CDU-elnök Kramp-Karrenbauer számára sem tiszta az ügy, emiatt pedig vizsgálatot indított el a minisztériumban – a vizsgálatról szóló jelentés elkészítésére pedig január 3-ig adott határidőt.

Utódjának sem tiszta az ügy

Kramp-Karrenbauer szóvivője szerint az ügy „jelentős” és „nagyon sok kérdést vet fel” – elmondása szerint ugyanis

az új védelmi miniszter eddig arról sem tudott, hogy elődjének két szolgálati mobilja volt.

A szóvivő szerint az új miniszter nem tud arról sem, ki parancsolta a mobiladatok törlését, ahogyan arról sincs tudomása, hol lehet most az eszköz. A védelmi minisztérium szerint ugyanis náluk csak egy telefon van, amit Von der Leyen januártól júliusig használt. Utóbbi adatait most újból felülvizsgálják a minisztériumban, ahogyan a átvizsgálják majd Von der Leyen kabinetfőnökének telefonját is – a tanácsadói üggyel kapcsolatos információkat pedig átadják majd a parlamenti vizsgálóbizottságnak.

Egyelőre kérdéses az is, hogy a Von der Leyen által kötött tanácsadói szerződések kifogásolhatóak-e, ahogyan azt sem tudni, őriznek-e valahol másolatokat a törölt mobiladatokról. Sőt, még az is kérdéses, hogy hogyan kellene kezelnie a védelmi minisztériumnak ezeket a bizalmas adatokat, írja a FAZ.