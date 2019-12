Elnézést kért az ausztrál miniszterelnök a hawaii nyaralása miatt, de a szénipart nem korlátozná

Vasárnap elnézést kért Scott Morrison ausztrál miniszterelnök amiatt, hogy hawaii nyaralásra ment, miközben az országban hatalmas kiterjedésű bozóttűz pusztít.

Biztos vagyok benne, hogy az ausztrálok tisztességesen gondolkodnak és megértik, hogy ha ígéretét teszel a gyerekeidnek, azt megpróbálod megtartani

– mondta a miniszterelnök a New Zealand Heraldnak, aki szombaton tért vissza a családi nyaralásáról.

Hozzátette azt is, hogy tisztában van a kötelességeivel, ezért elfogadja a kritikákat. Azt mondta, hogy bár ő maga nem tűzoltó, mégis megérti, hogy az ausztrálok azt akarják, hogy velük legyen ezekben a nehéz időkben.

Reagált azokra a vádakra is, melyek szerint kormányzat nem tesz eleget a klímaváltozás ellen. Szerinte sok más tényező is felelős a tüzek kialakulásáért, és bár elismerte a klímaváltozás hatását az időjárási körülményekre, nem lát hiteles bizonyítékokat arra, hogy a bozóttüzekhez is köze lehet.

A BBC azt írja, hogy Morrison nem hajlandó a politikáját a pánik miatt megváltoztatni. Azt mondta, hogy biztosan nem fognak olyan meggondolatlan intézkedéseket bevezetni, amik gátolnák kitűzött gazdasági céljaikat.

Külön kiemelte, hogy nem fogja korlátozni a szénipart.

Ausztrália az utóbbi években folyamatosan támogatta a széntüzelésű energiát, figyelmen kívül hagyva egy éghajlatváltozással foglalkozó jelentés ajánlásait is.

Új-Dél-Wales államban már több mint 800 otthon vált lakhatatlanná a tűz kezdete óta, Adelaide környékén pedig 86 ház égett le, valamint szombaton egy 69 éves férfi is életét vesztette.