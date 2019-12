69 autó rohant egymásba egy amerikai sztrádán

69 autó ütközött össze vasárnap reggel a Virginia állambeli I-64-es sztrádán Williamsburghöz közel. A tömegbalesetben 51 ember sérült meg – írja a Washington Post.

A baleset a Quenns Creek hídon kezdődött jeges és ködös időjárási körülmények között, ami valóságos láncreakciót indított be. Helyi idő szerint nem sokkal reggel 8 óra előtt rohant egymásba 69 autó. A rendőrség közleménye szerint összesen 51 embert szállítottak kórházba, közöttük van olyan is, akit már aznap hazaengedtek, de vannak súlyos sérülések is. A balesetben senki nem vesztette életét.

Ez egy sűrű reggel volt. A szokásosnál több embert kellett behívni, hogy gyorsan el tudjuk látni a sérülteket

– mondta Peter Glagola, a Riverside Health System szóvivője.

A szóvivő arról számolt be, hogy két egészségügyi intézményükben 45 olyan embert láttak el, akik a tömegbalesetben sérültek meg. A legsúlyosabb sérülteket a VCU Egészségügyi Központba szállították.