Meghúzta magát a pedofilbotrányba keveredett András herceg a karácsonyi istentiszteleten

Meghúzta magát a hagyományos karácsonyi istentiszteleten az Epstein-ügyben kompromittálódott, és az azóta nyilvánosságot kerülő András herceg, írja a BBC. A 11 órási sandringhami istentiszteleten, amelyet a tévé is közvetített, részt vett György herceg és Sarolta hercegnő is , a királyi család legfiatalabb tagjai is, azonban Fülöp herceg távol maradt, akit nemrég engedtek ki a kórházból.

Érdeklődök egész hada gyűlt a templom elé, hogy köszöntsék a királyi családot, főleg a kis herceget és hercegnőt övezte nagy érdeklődés, a rajongók virággal köszöntötték az ifjakat.

Sokan kíváncsiak voltak arra is, hogy a pedofilbotrány által beárnyékolt András herceg részt vesz-e a közös fotózkodáson, azonban a herceg korábban érkezett az istentiszteletre, és nem vonult együtt a család többi tagjával. A két gyereke viszont részt vett a nyilvános részeken is. András távolmaradását a brit sajtó egyértelműen annak a jeleként értelmezte, hogy a herceg szégyenfolttá vált a királyi család számára.

A pedofil szexhálozatot üzemeltető Jeffrey Epstein egyik áldozata, a 35 éves Virginia Roberts-Giuffre szerint Epstein New Yorkban, Londonban és az Amerikai Virgin-szigeteken 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel, amikor a nő még csak 17 éves volt, és a floridai törvények szerint kiskorúnak számított. András meglehetősen bugyuta érvekkel próbálta meg elhárítani a vádat, sőt azt állította, hogy nem is ismeri a nőt, azonban később egy közős fotó is előkerült róluk.