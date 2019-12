Minden jel szerint szemcseppel mérgezte meg feleségét egy 35 éves mentős, Joshua Lee Hunsucker Észak-Karolinában, írja az Independent.

Felesége, a 32 éves Stacy Robinson Hunsucker ugyanis 2013 óta küszködött egészségügyi problémákkal, 2018 szeptemberében azonban belehalt egy hirtelen szívleállásba.

Az ügy úgy lett gyanús, hogy Joshua Lee nem engedélyezte a felesége felboncolását, azzal a jelszóval, hogy ne vágják fel a nőt. Ehelyett gyorsan elhamvasztatta, noha Stacy regisztrált szervdonor volt. Majd ezután begyűjtötte felesége mindkét életbiztosítását, összesen 250 ezer dollár (nagyjából 74 millió forint) értékben.

Anyósának azonban gyanús lett a férfi, már csak azért is, mert viszonylag hamar megnyugvást talált egy másik nő oldalán, fél év múlva már az új barátnőjével élt együtt. Emellett munkatársai szerint sem rázta meg különösebben a felesége hirtelen halála.

A nyomozók mintát tudtak azonban venni Stacy egy korábbi vérmintájából, amit még a szervdonorsága miatt adott, ebben pedig gyanúsan magas tetrizolin-tartalmat találtak. Amihez Joshua mentősként könnyen hozzáférhetett tisztán is, de egyébként is, hiszen ez a szemcseppek, orrsprék gyakori hatóanyaga is.

A szemcseppes gyilkosságok egyébként régóta szerepelnek a krimikben is, mivel a tetrizolin érösszehúzó hatású, és lenyelve többek közt okozhat hányingert, rohamokat, kómát vagy hirtelen szívleállást is. Most Joshua Lee-t is a felesége meggyilkolásával vádolják.