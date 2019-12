Körfűrésszel törtek be Navalnij irodájába az orosz rendőrök

Rövid időre őrizetbe vették az orosz hatóságok Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust az általa alapított Korrupció Elleni Küzdelem Alapítványa (FBK) székhelyén csütörtökön tartott házkutatás során Moszkvában – írja az MTI és a BBC.

Az FKB szóvivője az ellenzéki politikus őrizetbevételét Twitteren jelentette be, majd később közölte, hogy Navalnijt elengedték a hatóságok. Navalnij Twitterre rövid videót is kitett arról, hogyan törnek be az irodájába:

A házkutatás egy nappal az után történt, hogy az FBK egyik munkatársát, Ruszlan Saveddinovot erőszakkal besorozták az orosz hadseregbe, és egy északi-sarki katonai bázisra küldték. Saveddinov korábban egészségügyi okokra hivatkozva kérte felmentését a sorozás alól, de kérvényét a bíróság elutasította. Az esetet Navalnij emberrablásnak nevezte.

Az FKB korábban keresetet nyújtott be az illetékes moszkvai kerületi bírósághoz Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen azon a címen, hogy passzív magatartást tanúsít az emberi jogok megvédésében. A keresetet november végén elutasították.

A hatóságok augusztusban indítottak nyomozást pénzmosás miatt a 2011-ben létrejött alapítvány ellen, azóta pedig a súlyos bűnügyekben eljáró, országos hatáskörű Nyomozó Bizottság (SZK) emberei már harminc oroszországi régióban tartottak házkutatást az FBK irodáiban és munkatársainak a lakásán. A szervezetet októberben az orosz igazságügyi minisztérium külföldi ügynöknek minősítette.

Az FBK tavaly, az elnökválasztás évében több, gyakorlatilag országos megmozdulást szervezett a korrupció ellen, valamint több orosz politikai és üzleti vezető vagyonosodásáról tett közzé a világhálón tényfeltáró jelentéseket. Navalnijt a hatóságok az elmúlt években többször őrizetbe vették, ám rövid idő után mindig kiengedték.

(Borítókép: Alekszej Navalnij ül a folyosón az általa alapított Korrupció Elleni Küzdelem Alapítványa (FBK) székhelyén tartott házkutatás közben Moszkvában 2019. december 26-án. Fotó: Alexander Golovach / Handout / Reuters)