14 év után kiszabadult, de újra ölt a hírhedt sorozatgyilkos

Somkid Pumpuang 2005-ben fél év leforgása alatt öt nőt gyilkolt meg. Áldozatai bárénekesnők és masszőrök voltak, ezért kapta a „thaiföldi Hasfelmetsző Jack" nevet, a hírhedt sorozatgyilkoshoz hasonlóan az éjszakai életben tevékeny nőkre vadászott. Bár 14 éve életfogytiglanra ítélték, Pumpuang jó magaviselete miatt májusban szabadult. Alig telt el fél év, az egykori sorozatgyilkos újból ölt. Ám ezúttal nem bújkálhatott sokáig: a rendőrség három nap alatt elfogta, és elég valószínű, hogy el is ítélik majd.

December 15-én találták meg a félholt Ratsame Mulichant Khon Kaen-i lakásában. Kezeit és lábait összekötötték, nyaka köré pedig egy telefontöltőt tekertek. Mulichan 51 éves volt, és az esküvőjét tervezte, amikor megfojtották. A rendőrség szerint néhány héttel korábban költözött össze leendő férjével, Somkid Pumpuanggal, akit 14 éve még egészen más néven ismert egész Thaiföld. Pumpuang volt ugyanis

a thaiföldi Hasfelmetsző Jack.

2005-ben Somkid Pumpuang öt nőt gyilkolt meg mindössze fél év alatt. A thai média által ráragasztott névvel ellentétben Pumpuang valójában nem úgy kaszabolta le áldozatait, mint az angol sorozatgyilkos, hanem megfojtotta őket. A nevét azzal érdemelte ki, hogy áldozatai többnyire masszőrök és bárénekesnők voltak, ahogy az eredeti Hasfelmetsző Jack is csak prostituáltakra és az éjszakai életben tevékenykedő nőkre vadászott. De hogyan történhetett meg, hogy 14 évvel azután, hogy fél Thaiföld ismerte Pumpuang tetteit, a gyilkos újabb áldozatot ölhetett meg?

Hát úgy, hogy a férfi május óta szabadon járt-kelt, és Facebookon ismerte meg egy hónappal ezelőtt Mulichant, akivel nagyon hamar összeköltöztek. Pumpuangot ugyanis fél évvel ezelőtt szabadlábra helyezték jó magaviselete miatt, attól függetlenül, hogy 2005-ben életfogytiglanra ítélték.

Fél év alatt öt áldozat

Somkid Pumpuang 2005. január 30-án ölt először, áldozatait a Bangkok Post listázta. Első áldozata egy mukdahani nightclub énekesnője volt. Holttestét egy szállodai fürdőszobában találták meg megkötözve. Vízbe fojtották, értékeit pedig ellopták. Négy hónapba telt, hogy Pumpuang újra gyilkoljon. A második áldozat után azonban már nem volt megállás.

Második alkalommal egy masszőrt gyilkolt meg a férfi. Rá az első áldozat után néhány hónappal, június 4-én találtak rá a rendőrök: őt is megfojtották, és kirabolták. Csupán egy héttel később az első esethez kísértetiesen hasonlító gyilkosságról kaptak bejelentést a rendőrök: egy bárénekesnőt június 11-én találtak meg szállodai szobájában, a fojtogatásba halt bele. A következő áldozat megint egy hét elteltével került elő egy szállodai szobából: az újabb masszőrt a többiekhez hasonlóan, a fürdőkádban fojtották meg. Az ötödik holtestre egy bérházban bukkantak rá június 21-én. Talán felesleges hozzátenni: a 25 éves masszőrt is megfojtották, és kirabolták.

Pumpuang tehát alig több, mint két hét leforgása alatt összesen négy nőt gyilkolt meg brutálisan.

A rendőrségnek végül sikerült lenyomoznia a férfit, és június 29-én letartóztatták. Pumpuangnak akkoriban nem volt pénze, és könnyen nyomon követhető volt. A városok között jegy nélkül, ingyen utazott. Szállásadóival elhitette, hogy valamilyen fontos személy képviselője, és így meggyőzte őket, hogy ingyen biztosítsanak neki szobát.

A Bangkok Post szerint amikor elkapták, Pumpuang azt mondta a rendőröknek, hogy gyűlöli a nőket, amiért meg kell fizetnie őket a szexért cserébe. Ennek ellenére a rendőrök úgy gondolták, hogy Pumpuang csak egy tolvaj, aki előre kitervelte, hogy megöli áldozatait, hogy kirabolhassa őket.

Pumpuang nőtlen, családtalan férfinek állította be magát a rendőrség előtt. Erről azonban hamar kiderült, hogy nem igaz, miután a rendőrség kiderítette, hogy a férfi házas, és a gyilkosságok idején feleségével Chaiyaphumban élt. A meg nem nevezett feleség azt mondta a rendőrségnek, hogy férje tisztességes ember, jó természete van, és soha nem mutatott semmilyen szokatlan szexuális viselkedést.

Pumpuangot ezután halálra ítélték, az ítéletet azonban életfogytiglan tartó börtönbüntetésre változtatták, amiért a férfi beismerő vallomást tett. Ezután egészen elképesztő módon csupán 14 évig ült börtönben, ahonnan aztán fellebbezéssel, jó magaviselete miatt szabadult, május 27-én.

Ügyvédkedő sorozatgyilkos

A szabadulása után egy, a médiában Sumalee-ként nevezett nővel élt együtt, akivel közösen vezettek egy éttermet Rayong városában. A nő nem tudott róla, hogy a férfi sorozatgyilkos, abban a hitben élt, hogy egy jogásszal van együtt. Mialatt Sumalee-vel járt, Pumpuang megismerkedett Mulichannel, akivel rendszeresen találkozott egy másik városban, míg Sumalee-nak azt hazudta, hogy munkaügyben utazik el Rayongból.

Mulichan fia szerint a férfi anyjának is azzal állt elő, hogy ügyvéd, és hogy autót vesz majd neki. A szobalányként dolgozó nő persze repesett az örömtől. Képeket posztolt „szerelméről" a közösségi oldalára, és azt is megengedte a férfinek, hogy alig néhány nappal megismerkedésük után, december 2-án hozzá költözzön Khon Kaen-i lakásába. Az esküvőre készülődő pár december 15-re már ki is tűzte a házasságkötést, amit az áldozat már előre elújságolt szomszédainak. Mulichant tehát vélt esküvője napján fojtotta meg Pumpuang.

Miután felfedezték a holttestet, a rendőrség azonnal körözni kezdte Pumpuangot. Bár 2005-ben viszonylag hamar elkapták, tartottak attól, hogy a korábbiakból tanulva a férfi most jobban elrejtőzik, és feladja a leckét a hatóságoknak. Alig három nappal a gyilkosság után azonban a thai hatóságok bejelentést kaptak egy fiatal pártól, hogy egy Pumpuanghoz nagyon hasonló férfivel utaznak együtt a vonaton.

A vonat következő állomásánál civil ruhás rendőrök fogták el a gyilkost.

Pumpuangot ezúttal gyilkossággal, holtest elrejtésével és rablással is vádolják. Először beismerte, hogy ő fojtotta meg Mulichant. Vallomása szerint hirtelen felindulásból ölte meg a nőt, ám a rendőrség szerint a férfi előre eltervezte a gyilkosságot. Tette előtt elvitte a nő motorját azzal az ürüggyel, hogy megjavíttat rajta valamit, ám a motorbiciklin semmilyen munkát nem végeztek. A hatóságok azt gyanítják, hogy Pumpuang a motorral akart meglépni a gyilkosság után. A gyilkos ezzel a motorral ment el a vasútállomásra, ahol aztán felszállt arra vonatra, ahol végül kiszúrták.

A jelenleg előzetesben lévő Pumpuang később visszavonta vallomását, és azóta mindhárom vádpontot tagadja. A rendőrség szerint nagy eséllyel elítélik, ugyanis elég bizonyítékot sikerült összegyűjteni ahhoz, hogy rábizonyíthassák a gyilkosságot és a másik három bűntettet. Az áldozat fia szeretné, ha a férfire halálbüntetést szabnának ki.