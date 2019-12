Ausztráliában mindenhol 40 fok felett van a hőmérséklet

Ausztráliában továbbra is hatalmas gondot jelentenek a bozóttüzek, ráadásul az országot sújtó hőhullám se enyhül, már minden államban 40 fok felett jár a hőmérséklet.

A BBC beszámolója szerint a hétvégén Victoria államban volt a legrosszabb a helyzet, ott az erős szél is nehezíti a tűzoltók dolgát. Kelet-Gippslandben például mintegy 30 ezer helybelit és turistát kértek meg arra a hatóságok, hogy hagyja el a népszerű nyaralóövezetet, de az evakuálás is rendkívül kockázatosnak bizonyult, mert a főbb utakat is lángok borítják.

Új-Dél-Walesben egy önkéntes tűzoltó meghalt, miközben a lángokkal küzdött. Szeptember óta összesen már 10 ember halt meg a krízisben. A meteorológusok szerint a szélsőséges meleg fő hajtóereje az "indiai-óceáni dipólus", vagyis az ottani El Nino jelenség.

A hatalmas területen tomboló lángok miatt az egyik autópályát 250 kilométer hosszúságban le kellett zárni, és egy december 31-re tervezett zenei fesztivált is töröltek, mert nem tudták volna garantálni a résztvevők biztonságát.

Szinte mindenhol tűzgyújtási tilalom van, sok településen a szilveszteri tűzijáték is elmarad, de az ország legnagyobb városában, Sydneyben annak ellenére megtartják, hogy már 260 ezren aláírták azt a felhívást, amelyben a tűzijáték törlését kérik.

A Sydney-i Egyetem kutatói szerint mostanáig közel 480 millió állat pusztult el az ausztrál bozóttüzekben, Új-Dél-Walesben a koalák harmada pusztult el.

Sokan a klímaváltozás következményének tartják azt a soha nem látott aszályt, ami miatt a bozóttüzek jóval nagyobb mértékben lepték el a kontinens egyes részeit az utóbbi napokban. Bár már a világűrből is látszanak a tűzvész füstjei, szakértők arra számítanak, hogy a bozóttüzek szezonja csak most fog beindulni igazán, így a következő hetekben még ennél is rosszabbra fordulhat a helyzet.