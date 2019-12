Az USA légicsapásokat hajtott végre Irakban és Szíriában

Az Egyesült Államok vasárnap „védelmi jellegű" légicsapást hajtott végre Irakban és Szíriában a Hezbollah síita milícia öt létesítménye ellen - közölte Jonathan Hoffman, a Pentagon szóvivője.

Az MTI szemléje szerint Irakban három, Szíriában pedig két létesítményre mértek csapást válaszul a Hezbollah iraki támaszpontok elleni támadásaira. Az Irán által támogatott szervezet ugyanis az Iszlám Állam elleni hadművelet keretében tevékenykedő szövetséges erők katonai bázisait támadta.

Az amerikai védelmi tárca illetékese leszögezte: a nagy pontossággal végrehajtott légicsapások csökkentik az Iránnal szövetséges fegyveres csoport csapásmérő képességét az amerikai vezetésű műveletben részt vevők erők ellen. Hozzátette:

a bombázott célpontok között fegyverraktárak és parancsnoki irányító központok is voltak.

Iraki belbiztonsági források szerint a síita milícia 15 tagja életét vesztette, tizennégy pedig megsebesült a szíriai határon található al-Káim városának térségében található létesítmények bombázásakor.

A légicsapásokat feltehetően drónokkal hajtották végre.

A casus belli az volt, hogy pénteken az amerikai hadsereg egyik szerződéses polgári alvállalkozója egy rakétatámadásban életét vesztette az észak-iraki Kirkuk mellett. A szövetséges erők által használt bázison négy amerikai katona és az iraki biztonsági erők két tagja is megsebesült. Egy amerikai tisztségviselő akkor azt mondta, az Egyesült Államok vizsgálja, hogy a Hezbollahnak köze van-e az esethez.

Az iraki síita milíciák a válaszcsapást sem hagyták szó nélkül; röviddel az amerikai légicsapásokat követően négy rakéta vett célba egy Bagdad közelében lévő iraki támaszpontot, ahol amerikai katonák is állomásoznak. A bázis légvédelme azonban leszedte az információk szerint a még a második világháborúban a szovjetek által kifejlesztett Katyusákat.

Ez a Hezbollah majdnem az a Hezbollah

A híradások alapján kissé zavaros lehet, hogy akkor most konkrétan kiket és miért is támadott meg az USA légiereje. Az alapvetően libanoni bázisú Hezbollah terrorszervezet ugyanis a 2010-es években számos nemzetközi konfliktusban vált érdekeltté. Szíriában 2012-től saját fegyvereseit vetette be, Jemenbe és Irakba pedig kiképzőket küldött az iszlám síita ágához és az iráni hatalmi érdekekhez kötődő milíciák felkészítésére. Irakban az iráni Forradalmi Gárdával együttműködve hozták létre a Kataíb Hezbollah-ot, ami annyit jelent „Isten Pártjának Brigádjai“. A szervezet a 2000-es évek második felében az Irakot megszálló Egyesült Államok elleni terrortámadásokra specializálódott, de 2014 után a bagdadi kormány által irányított reguláris hadsereget is kisegítette az Iszlám Állam elleni háborúban. Így azután az a paradox helyzet állt elő, hogy a Kataíb Hebollah a szunnita dzsihadisták fenyegetése miatt egy oldalra került az Egyesült Államokkal. Azonban a szervezet soha nem került le az USA terror-listájáról, és az iráni befolyás terjedését árgus szemekkel figyelő Izrael is folyamatosan támadja a Hezbollah szíriai támaszpontjait és utánpótlási útvonalait, az utóbbi időkben pedig már Irán iraki érdekeltségeit is.