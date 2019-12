Letartóztatták Japánban, de Libanonban bukkant fel a Nissan volt vezére

A Nissan korábbi elnöke, Carlos Ghosn meglepő módon Libanonban bukkant fel, függetlenül attól, hogy 2018 óta előzetes letartóztatásban volt Japánban - írta meg a BCC.

A francia Les Echos szerint Ghosn egy magánrepülőn érkezett Törökországból Bejrútba, de hogy hogyan távozhatott az előzetes letartóztatásból, egyelőre nem világos. Bár 2018 novembere óta egyszer már szabadlábra került, a férfit egy hónap múlva megint letartóztatták a hatóságok. Ghosn ezután kifizette a 1,3 milliárd forintnyi óvadékot, és távozhatott a börtönből, arról nincs információ, hogy valamilyen vádalku fejében távozhatott-e az országból.

Carlos Ghosn-ról mi is írtunk korábban: a férfi csőd széléről a világ legnagyobb autóipari szövetségévé tette a Renault, a Nissan és a Mitsubishi hármasát, a szektor egyik legfontosabb topmenedzsereként tartották számon, Japánban pedig kifejezetten sztárként kezelték. Egészen november 19-ig, amikor a tokiói ügyészség emberei a reptéren felsétáltak magángépére, és bekísérték az előzetesbe, 5 milliárd jenes csalás gyanújával. Ghosn letartóztatása már csak azért is sokakat meglepett Japánban és világszerte, mert az autóipar már-már legendás alakjaként kezelték, és legendáját a számok is alátámasztották.

Carlos Ghosn ügyvédei szerint a japán kormány rendelte el a férfi letartóztatását, a bírák pedig politikailag motiváltan ítélik meg az ügyet.