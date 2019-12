Robbanás történt egy katalóniai faluban, többen megsérültek

A robbanás egy harangtoronyban történt, a spanyolországi Katalónia régióban található Centelles falu ünnepségén, a tűzoltóság közleménye szerint 14-en sérültek meg a balesetben − közölte az MTI.

Az robbanás délben történt, egy pirotechnikai előadás közben, a Santa Coloma templomában. A baleset okai egyelőre nem ismertek.

A 14 sérült közül kilencet kórházba kellett szállítani, hárman súlyos égési sérülések miatt kritikus állapotban vannak. A mentőegységek többek között helikopterekkel vonultak ki a helyszínre segítséget nyújtani.

#Breaking: Reports of 14 people injured whom 2 in critical condition, after a bell tower stuffed with firework to view at night at the festival, miss triggered and caused a chain event explosion inside the building in #Centelles #Barcelona. #Catalonia #Spain pic.twitter.com/vxCM0ou5kv