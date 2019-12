Borissza, fiákerező pernahajdereket fogtak le a zsandárok

Négy, 19-20 év közötti, a fényképek alapján közeli rokonságban levő férfit tartóztattak le a Galdwin megyei seriffhivatal emberei a Michigan állambeli Beaverton községben. A hatóságot névtelen telefonáló értesítette a község életében példátlan esetről: négy fiatalember hullarészegen üvöltözik egy fiákerről, és üres(?) sörösdobozokkal hajigálják a járókelőket.

A seriffhelyettesek a helyszínen valóban találtak négy ittas alakot, akik egy fiákeren ültek, és mivel Michiganre is érvényes, hogy 21 év alatt alkoholt fogyasztani törvénytelen, be is vitték őket. Pláne, hogy a rendőrök kérdésére a bulibárók sem a nevüket, sem az életkorukat nem adták meg. (Levei J. Mast (20), Andrew B. Zook (19), Joseph S. Miller (20) és Joseph J. Troyer (19).

A rendőrök a biztonság kedvéért rájuk húzták az ittas vezetést, a hatóság félrevezetését és a közrend megzavarását, valamelyik csak megáll, gondolták. 3500 dolláros óvadék ellenében szabadlábon védekeznek.