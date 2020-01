Hongkongban az új évet is óriási tüntetéssel köszöntötték

Úgy tűnik, 2020-ra se vesztettek a lendületükből a hongkongi tüntetők. Az új év első napján ismét több tízezren vonultak utcára, hogy a demokráciáért tüntessenek – írja a BBC.

Az újévi felvonulást az a Civil Human Rights Front nevű csoport szervezte, amely a hetedik hónapja zajló demokráciapárti tömegtüntetések legnagyobb eseményeit fogta össze. A békésre tervezett felvonulást azonban három órával a kezdete után le kellett állítani, ugyanis radikális tüntetők egy csoportja megrongálta a HSBC bank egy helyi fiókját, és Molotov-koktélokat dobált. A rendőrök ezt követően könnygázzal kezdték el oszlatni a tömeget, és több embert őrizetbe vettek – írja az MTI a a South China Morning Post nevű helyi lap nyomán.

Az HSBC bank decemberben vált a tüntetők célpontjává, miután a rendőrség befagyasztatott egy, a bank kezelése alatt álló, 70 millió hongkongi dolláros (2,65 milliárd forintos) számlát, ahová egy a 2016-os hongkongi tüntetések résztvevőit segítő szervezet gyűjtötte az adományokat. A HSBC ugyan több alkalommal adott ki közleményt, amelyben elhatárolódott a rendőrségi határozattól, de ezzel sem sikerült lecsillapítania a kedélyeket.

Szilveszter napján is erőszakba torkollott a tüntetés, miután egyes tüntetőcsoportok barikádokat gyújtottak fel és tűzijátékoztak, a rendőrök pedig vízágyút, könnygázt és gumilövedékeket is bevetettek ellenük. A tüntetők több kilométer hosszú élőláncot is alkottak a városállam forgalmas bevásárlóutcáin. Szintén szilveszter napján 18 ország 40 politikusa és közjogi méltósága írt közös nyílt levelet a Hongkongot vezető Carrie Lamnek, amelyben a válságot kiváltó problémák megoldására sürgették.

A hongkongi tüntetések tavaly májusban indultak. A tiltakozások katalizátora az az április törvénymódosító tervezet volt, amely értelmében a hongkongi kormány a jövőben kiadta volna a bűntények gyanúsítottjait Kínának, ami az ellenzők szerint a kínai befolyás erősödéséhez és a hongkongi függetlenség csorbulásához vezetett volna. Szeptember elején végül visszavonták a tervezetet, de az időközben általános kormány- és Kína-ellenes, demokráciapárti tiltakozássá dagadt tüntetések ennek ellenére folytatódtak. Folyamatosak az összecsapások a főleg radikálisabb fiatalokból álló kemény mag és a kezdetektől túlkapásokkal és erőszakkal vádolt, éles lőszert is többször használt rendőrség között.

A tüntetőknek öt követelése volt, ebből csak az egyik teljesült a visszavonással. A másik négyet továbbra is fenntartják: Lam mondjon le, legyenek demokratikus választások, induljon független vizsgálat az erőszakos rendőri fellépések ügyében, illetve kapjanak amnesztiát a már letartóztatottak. A november végi helyhatósági választások a demokráciapárti erők elsöprő többségét hozták, és decemberben is tartottak több százezres demonstrációt a városban.