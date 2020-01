Zenekari kelléknek álcázva szöktethették meg a Nissan-vezért

Hogyan menekült el a Nissan ex-főnöke Japánból? Ez a kérdés foglalkoztatja 2020 első napján a világsajtót, a brit BBC is méretes cikkben szedte össze a feltételezéseket.

A színes történettel már több cikkben is foglalkoztunk, bemutattuk a brazil - libanoni - francia állampolgársággal is rendelkező üzletember kalandos életét, de írtunk az általa elkövetett bűncselekményekről is, majd arról, hogy mennyire sokkolta a japán közvéleményt, hogy a topmenedzser december 30-án egyszerűen meglógott a japán igazság-szolgáltatás elől és Libanonban bukkant fel.

De hogyan sikerülhetett?

Azt azonban még mindig nem lehet tudni, hogy miképpen siklott ki házi őrizetéből, mert ugyan magas, 8,9 millió dolláros óvadék ellenében saját otthonába távozhatott, de ott szigorú előírásoknak kellett volna megfelelnie.

A biztonság része volt például egy 7*24 órás kamerás megfigyelőrendszer az otthona körül, természetesen meg volt tiltva számára mindennemű utazás és még a különböző kommunikációra alkalmas kütyüket is csak nagyon behatároltan használhatta.

Mégis, december 30-án, látszólag saját jogi csapata teljes megdöbbenésére is, Libanonban bukkant fel. Törökországból egy magángépen érkezett a bejrúti Rafic Hariri nemzetközi repülőtérre.

Zenebohóc

A BBC cikke felidézi, hogy amikor Junichiro Hironaka, Ghosn ügyvédje megtudta, hogy védence megszökött, felkiáltott:

Mégis, hogyan tehetted ezt velünk? "

A világot ugyan aligha a japán ügyvéd lelki világa szempontjából érdekli a történet, de a feltett kérdés technikailag is jogos: mégis, hogyan tehette?

Az egyik libanoni TV-csatorna - az MTV - arról számolt be, hogy Ghosn a bíróság által jóváhagyott lakóhelyéről nagy valószínűséggel először egy másik tokiói ingatlanba menekült, ahol egy félkatonai csoport fogadta. Ám a legérdekesebb egyelőre éppen az első út története.

A kamerákkal körülvett lakóingatlant ugyanis látszólag nem hagyta el Ghosn, de állítólag az egyik felvételen látható, hogy egy zenekar távozik az épületből, ahol állítólag koncertet adtak. A legvalószínűbb az, hogy Ghosn egy nagyobb hangszer dobozában hagyta el a házát, és valaki egyszerűen elcipelte, a 167 centiméter magasra becsült és vélhetően elég hajlékony üzletembert.

Repülőtér, majd Isztambul

Az MTV története szerint a tokiói állomások után Ghosn magánrepülővel Törökországba repült, ahonnan szintén magánrepülővel érkezett Libanonba. Az egyes elemekről ugyan bizonyítékokkal nem szolgált a libanoni adó, de a történetet meglepően gyorsan átvették a nyugati lapok is.

A Wall Street Journal szerint a volt vezérigazgató Tokióból Bejrútba menekülését több héten át gondosan megtervezhették.

A FlightRadar24 repülési oldalakat számon tartó oldal szerint isztambulból egy egy Bombardier Challenger fajtájú repülőgéppel utazott Bejrútba, ahol találkozott libanoni feleségével, Carole-lal, aki a városban született és az amerikai lap szerint részt vett az akció megszervezésében.

Maga a hölgy ezt tagadta a Wall Street Journalnak, de azt elmondta, hogy a férjével való találkozás élete legnagyobb ajándéka.

Vissza akarom kapni a férjemet és tudom, hogy ártatlan"

- mondta a lapnak.

Ghosn mindenesetre Libanonban segítő kezekre is támaszkodhat, nagyon népszerű szülőhazájában, befolyásos politikusok is nyíltan segítik, barátjuknak mondják, sőt korábban egy libanoni állami bélyegen is látható volt a képmása.

Útlevelek tömkelege

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a korábban brazil, libanoni és francia útlevéllel is rendelkező üzletember milyen dokumentumokkal utazott. Erről a sajtóban teljesen ellentétes találgatások jelentek meg.

van olyan sajtótermék, amely szerint személyivel repült,

más úgy tudja, hogy egy hamis francia útlevelet szerzett,

megint más azt írja, hogy bár a három hivatalos útlevelét a japán hatóságok bevonták, lehetett valamelyikből egy másik példánya is, (ez nem ritka olyan üzletemberek esetében, aki engedélyt kap erre, mert például Izraelbe és az arab világba, vagy Tajvanba és Kínába is szeretne utazni).

Libanon Külügyminisztériuma nem árulta el a megfejtést, vagyis nem mondta meg, hogy az üzletember milyen útlevelet használt, de ahhoz ragaszkodott, hogy Carlos Ghosn legálisan lépett be az országba.