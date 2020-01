A Budapesti Állatkert felajánlotta segítségét a leégett németországi állatkertnek

Birtokolni és felhasználni is szabálysértés, amiért 150 ezer forintos bírság járhat. Van, amit viszont szabad durrogtatni szilveszter éjjel.

A Budapesti Állatkert együttérzését fejezte ki, és szakmai segítségét is felajánlotta az újév első napján leégett Krefeldi Állatkertnek, ahol a tűzvészben több állat is elpusztult.

„Megrendítő dolog tűzben elpusztult állatokról hallani, akár állatkerti tűzesetről, akár lakástűzben megégett társállatokról, vagy éppen a természetben, erdő- és bozóttüzekben elpusztult vadállatokról van szó. Ráadásul a Krefeldi Állatkertben pusztító tűz oka a jelentések szerint szilveszteri tűzijáték volt!” – írja a Budapesti Állatkert közleménye.

Az állatkert szerint a pirotechnikai eszközök a fokozott tűzveszélyen túl más problémákat is okoznak, az általuk keltett hang- és fényhatások sok állatot rémisztenek meg. Az állatvédő és állatmentő civil szervezetek is több súlyos esetről, elveszett,vagy akár menekülés közben elpusztult állatról számoltak be.

Az Állatkert vadállatmentéssel foglalkozó alapítványa szintén azt tapasztalja, hogy ilyenkor megsokasodnak a mentőhelyre bekerülő állatok, amelyek az elszenvedett sokk következtében kerülnek bajba.

Mindezeket megfontolva a Budapesti Állatkert szívesen látna olyan szabályozást, amely a jelenleginél jóval szigorúbb keretek közé szorítaná a pirotechnikai eszközök használatát

– zárul az állatkert közleménye.