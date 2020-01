Több ezer jakartai hazatérhet, de tovább nőtt az áradás áldozatainak száma

Harmincra nőtt a jakartai árvíz halálos áldozatainak száma – írja a Sky News. Több tízezren hazatérhettek az indonéz fővárosi otthonaikba, és az áramot is sok helyen visszakapcsolták már. A monszun legalább 182 városrészt öntött el, de Anies Bawesdan kormányzó csütörtök este bejelentette, hogy a víz apadni kezdett, így több ezren hazatérhettek, ám sajnos több új áldozatot is megtaláltak.

Néhány helyen 2,5 méteresre emelkedett a vízszint, ezért volt szükség arra, hogy sokan óvóhelyekre, ideiglenes szállásokra meneküljenek. Egyelőre még 5000-en ilyen szállásokon várják, hogy hazamehessenek.

Minden betemet az iszap és a törmelék, az emberek tárgyai az utcán hevernek. Az autókat is elmosta a víz, néhányat szűk sikátorokban rakott le. Az eső miatt le kellett sok területen le kellett kapcsolni az áramot, de lassan minden mindenhol visszakapcsolják. A Halim Perdanakusumah belföldi repteret is érintette az áradás, 20 ezer utas rekedt a reptéren. A kormány tutajokat és orvosokat is bevetett, és ételt szállított azoknak, akik a házukban rekedtek. Joko Widodo elnök tavaly bejelentette, hogy átköltözteti a fővárost Borneó szigetére.

2013 óta ez volt a legdurvább áradás, akkor 47-en vesztették életüket.