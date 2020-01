Megugrott a rejtélyes légúti betegségben szenvedők száma Kínában

Kínai egészségügyi hatóságok bejelentették, hogy a rejtélyes tüdőgyulladást okozó vírus, ami feltehetőleg egy piacból ered, még több embert fertőzött meg, így már 44 esetről tudnak – írja az AP News.

A december óta felbukkant esetek közül 11 darab kritikus besorolású, derül ki a vuhani egészségügyi bizottság honlapján. Minden fertőzöttet teljes elszigeteltségben kezelnek, és a velük érintkezett 121 embert is megfigyelés alatt tartják. A tünetek általában láz, nehéz légzés, és eddig ritka esetekben tüdőfertőzés. Egyelőre nem tudni, hogy milyen módon terjed a vírus az emberek között.

A hatóságok ugyan még nem tudják, mivel állnak szemben, de már több lehetőséget is kizártak, mint például a madárinfluenzát, vagy a SARS-t, a Súlyos Akut Légzőszervi Szindrómát, ami 2002 és 2003 között hétszáz áldozatot szedett Kínában, és ami miatt a helyi közlekedést korlátozták, aminek komoly gazdasági következményei voltak. A hatóságok szerint nem kell aggódni, nem SARS.

Az új vírus eredetét a legtöbb esetben vissza tudták nyomozni egy piacra, ahol olyan vadakat is árulnak, amik hordozhatnak emberre veszélyes vírust. Hongkongban öt személyt vettek kórházi megfigyelés alá, közülük ketten jártak is Vuhanban, bár a piacon nem voltak. Az öt betegből kettőt már haza is engedtek.