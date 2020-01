Az éjjel az USA újra lecsapott Irakban

Az iráni fegyveres erők talán legfontosabb tábornokának, illetve az iraki síita milíciák parancsnokának likvidálását követően a Reuters péntek éjjeli híre szerint az Egyesült Államok újabb légicsapást hajtott végre Bagdad térségében. A hírügynökség szerint a Népi Mozgósítási Erők nevű, iráni támogatást élvező milicistákat tömörítő ernyőszervezet három járműből álló minikonvoját pénteken magyar idő szerint este 11 után érte támadás.

A három járműből kettő teljesen kiégett, utasai közül hatan meghaltak és hárman kritikus sérüléseket szenvedtek.

A támadásért eddig senki nem vállalta a felelősséget, de az iraki állami tévé kész tényként jelentette, hogy amerikai légicsapás történt. Az utóbbi napokban az Egyesült Államok a bagdadi kormányt megkerülve lényegében háborút indított az Irakban a kormányhadseregtől függetlenül (de azzal több ponton összefonódva) működő, az iszlám síita felekezetéhez erősen kötődő milíciák és azok iráni támogatói ellen.

Az Egyesült Államok és a síita teokratikus rezsim által vezetett Irán konfliktusa már több mint negyven éves múltra tekinthet vissza. Ennek legújabb évadja december végén debütált, amikor az Egyesült Államok – állítólag egy amerikai erők ellen irányuló, Irán által kitervelt támadást megelőzendő – 25 síita milicistát és rengeteg felhalmozott hadianyagot bombázott le Irakban. Ezt követően több száz tiltakozó megpróbált behatolni a bagdadi amerikai nagykövetség erődszerű épületébe, majd pedig egy iraki támaszpont elleni rakétacsapásban életét vesztette egy amerikai alkalmazott (aki nem a hadsereg tagjaként, hanem egy katonai szolgáltatásokkal foglalkozó magáncég alkalmazottjaként volt ott).

Az incidenseket követően Donald Trump harcias tweetekkel sorozta meg az iraki síita milíciákat a háttérből irányító Iránt, de kevesen gondolták volna, hogy fenyegetéseit ezúttal valóra is váltja. Pedig pénteken amerikai drón bombázta le az iráni Forradalmi Gárda különleges műveletekért felelős szárnyának parancsnokát, Kászim Szulejmánit, illetve az éjjeli támadást is elszenvedő Népi Mozgósítási Egységek alvezérét a bagdadi nemzetközi repülőtéren. A Libanontól Szírián át Irakig számos fronton különleges stratégiai megbízottként tevékenykedő Szulejmáni halála több szempontból óriási csapás Teherán számára, ezért az iráni vezetés a háromnapos gyász elrendelése mellett azonnal bosszúval fenyegette meg az Egyesült Államokat. A hadüzenettel felérő akcióra azonnal a magasba ugrott a háborúval fenyegető incidensekre hagyományosan érzékenyen reagáló olajár. A piacok aggodalma érthető, ugyanis Irán nem csak a Perzsa-öböl teherforgalmát tudja megbénítani, de megmutatta, hogy képes a szaúdi kitermelést is meghekkelni.