Megszavazták szombaton a Zöldek rendkívüli kongresszusukon az Osztrák Néppárttal (ÖVP) való kormánykoalíciót, így létrejöhet Ausztria első ilyen kormánykoalíciója nemzeti szinten – közölte az MTI. A zöldek a Strache-botrány után elbukó jobboldali FPÖ-t váltják majd kisebbik koalíciós partnerként.

"Eljött az osztrák Zöldek ideje" – hangoztatta Werner Kogler a kongresszus nyilvános ülését megnyitó beszédében, amelyben arra buzdította párttársait, hogy szavazzanak igennel a néppárti-zöld kormánykoalícióra. A koalíció megkötését a 276 küldött 93 százaléka hagyta jóvá a Salzburgban tartott tanácskozáson.

A szavazást megelőző vitában a küldöttek dicséreteket és bírálatokat is megfogalmaztak a kormányprogrammal kapcsolatban. Többen a kompromisszum szükségességét hangsúlyozták, mondván, a tárgyalássorozat nem "kívánságműsor" volt. Mások úgy vélték, hogy a kormányprogramban nem kaptak kellő hangsúlyt a Zöldek által támogatott elképzelések. Egyetértettek ugyanakkor abban, hogy bár a kormányprogram nem nevezhető "ideálisnak", támogatni kell a koalíció megkötését.

A Zöldek mostani szavazásával elhárult az utolsó akadály az elől, hogy megalakulhasson Ausztria első konzervatív-zöld kormánykoalíciója nemzeti szinten.

Kevesebb üvegházgáz, kevesebb burka

Az új kormánykoalíció célja, hogy Ausztria úttörő szerepet töltsön be Európában, nem utolsósorban az éghajlatváltozás terén: a kormánykoalíciós megállapodás értelmében az ország elkötelezte magát amellett, hogy 2040-re klímasemlegessé válik, de a konzervatívok beletették a programba a korábbi, szélsőjobboldali koalícióban is meglévő programelemeket is.

Így a tervek között szerepel a repülőjegyárak növelése mellett az arcot teljesen elfedő burka viselésének tilalma is a 14 évesnél fiatalabb lányok körében.

A programban szerepel "az illegális migrációval és a politikai iszlámmal szembeni következetes fellépés" is. Az új osztrák kormányt az ÖVP vezetője, Sebastian Kurz fogja vezetni, és várhatóan kedden lép hivatalba. Az alkancellár a Zöldek vezetője, Werner Kogler lesz.

Az igazán fontos tárcákat szinte mind sikerült Kurznak a saját pártjának megtartania: a Néppártté lesz a külügy, a pénzügy, a belügy, a gazdasági, az oktatási és a mezőgazdasági tárca, míg a zöldek az igazságügy, az egészségügy és a szociális tárca mellett a környezeti és energiaügyeket is magába foglaló környezeti minisztériumot kapják meg. Az elhúzódó koalíciós tárgyalások ennek megfelelően nem is mentek könnyen.

Nem könnyű megállapodni valakivel, aki két évvel ezelőtt egy posztfasisztát nevezett ki belügyminiszterének.

– mondta a tárgyalásokról a vele készült interjúnkban Thomas Waitz, az Európai Zöldek osztrák társelnöke, aki Kurzot mellesleg olyan opportunistának nevezte, akit csak a pénz és a hatalom érdekel.

Botrány után szorult ki a szélsőjobb

Ausztriában tavaly szeptember végén előrehozott választásokat tartottak, miután a Kurz vezette ÖVP felmondta a koalíciót a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ), majd a bécsi parlament megvonta a bizalmat Kurz kormányától. Az ÖVP-FPÖ koalíció azért jutott válságba, mert az FPÖ akkori vezetőjéről. Strache a videóban a 700 ezres példányszámú Kronen Zeitung osztrák bulvárnapilap megszerzéséről beszélt, és közben kifejti, hogy Orbán Viktor médiabirodalmát tekinti példának és Heinrich Pecina közvetítői szolgálatait ajánlja az állítólagos orosz befektetőnek. Pecina volt az az üzletember, aki megvásárolta, majd bezárta a Népszabadságot és a Mediaworks tulajdonában lévő lapokat.

Az előrehozott választásokon megerősödött és magabiztos győzelmet aratott az ÖVP, amely a voksok 37,5 százalékát kapta meg. A harmadik helyre befutó FPÖ támogatottsága csaknem 10 százalékponttal, 16,2 százalékra esett vissza, míg a negyedik helyet megszerző Zöldek több mint 10 százalékponttal növelték támogatottságukat, és a voksok 13,9 százalékát szerezték meg.