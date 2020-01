Az iraki parlament a külföldi erők kivonulását követeli

Elfogadta az iraki parlament azt a határozatot, amely az országban lévő külföldi katonai erők mielőbbi kivonását követeli – írta a BBC. A határozat azonban – amely az ideiglenes kormányfő javaslatára került a parlament elé – nem kötelező érvényű, így egyelőre ez inkább az Iránnal való szolidaritás hangsúlyozása, de a gyakorlatban is hatással lehet a magyar katonákat is magába foglaló nemzetközi erők mindennapi működésére Irakban. A NATO szombaton már felfüggesztette az iraki erők kiképzését is.

A szavazásra két nappal azután került sor, hogy az amerikaiak dróntámadással likvidálták Bagdadban Kászim Szulejmánit, az iráni Forradalmi Gárda különleges egységeinek parancsnokát, akinek közreműködésével az elmúlt 20 évben Irán egyre nagyobb befolyásra tett szert a térségben Libanontól Szírián át Irakig, ahol a lakosság többségét síiták adják.

Az akció végrehajtása után az Egyesült Államok újabb háromezer amerikai katonával tervezte növelni jelenlétét a térségben.

Az iraki kormány a Szulejmáni elleni amerikai akciót a bagdadi vezetés hátbaszúrásának minősítette – hiszen az iraki kormány tudta nélkül hajtotta végre az Egyesült Államok, Donald Trump utasítására. (Az amerikai elnök szövetségeseit, de az amerikai törvényhozást sem értesítette előzetesen a tervről.)

Irakban a nemzetközi erők jelenlétét Washington 2014-ben kibővítette egy megállapodással, amely az Iszlám Állam elleni küzdelem címén lehetővé tette az amerikai katonák létszámának növelését, ha az Egyesült Államok indokoltnak vélte. Irak most elsősorban ezt a biankó megállapodást szeretné felmondani.

A határozat szerint az Iszlám Állam elleni harcok befejeződtek, a győzelemre hivatkozva Irak visszavonja a nemzetközi erők felé tett kérését, amely alapján az ország katonai segítséget kapott – idézi a határozatot a Deutsche Welle.

Irakban ötezer amerikai katona állomásozik – jelentős részük tanácsadóként, akik az iraki erők kiképzésében játszanak szerepet. Az észak-iraki Kurdisztánban, Erbílben 200 magyar katona teljesít szolgálatot. Magyar katonák 2015 óta vesznek részt a nemzetközi erők feladatainak ellátásában.

A Demokratikus Koalíció kezdeményezi a Honvédelmi Bizottság összehívását az Irakban szolgáló magyar katonák ügyében – idézte a Hvg.hu a párt képviselője, Vadai Ágnes vasárnapi közleményét.

