Milanovic nyert az exit poll szerint Horvátországban

Az exit poll adatokat a Nova TV kereskedelmi csatorna az urnák zárása, este hét óra után hozta nyilvánosságra.

A tízezer választó megkérdezésén alapuló felmérés szerint Milanovic a leadott voksok 53,25 százalékát, Kolinda Grabar-Kitarovic leköszönő államfő, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltje pedig a szavazatok 46,75 százalékát szerezte meg.

Az első hivatalos részeredményeket várhatóan este nyolc órától hozza nyilvánosságra az országos választási iroda.

Vasárnap Zoran Milanovic volt kormányfő, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje és Kolinda Grabar-Kitarovic leköszönő államfő, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltje mérkőzött meg egymással, miután az első fordulóban egyik jelöltnek sem sikerült megszereznie az abszolút többséget. Összesen 11-en indultak az első fordulón, közülük a szociáldemokrata exkormányfő Zoran Milanovićot és a független pop-folk-énekes és üzletember Miroslav Škorót tartották leginkább esélyes kihívónak, végül előbbi maradt talpon.

A két héttel ezelőtt tartott szavazáson Milanovic a voksok 29,55 százalékát, Grabar-Kitarovic pedig 26,65 százalékát gyűjtötte be, vagyis iszonyú szorosnak ígérkezik a mostani verseny. A legutolsó, pénteken közzétett közvélemény-kutatások Milanovic győzelmét vetítették elő, eszerint az ellenzéki jelölt a voksok 45 százalékára, míg ellenfele 42 százalékára számíthat. Ugyanakkor ezt még kár lett volna készpénznek venni, hiszen az első forduló előtti felmérések Garabar-Kitarovicot jelezték esélyesebbnek, Milanovic mégis közel három százalékpontos előnnyel győzte le december 22-én a jelenlegi államfőt. Vagyis a választás eredményét az utolsó pillanatig megjósolhatatlannak tartotta mindenki.

Garabar-Kitarovic volt már európai integrációs és külügyminiszter a horvát kormányban 2005 és 2008 között, majd kinevezték az ország washingtoni nagykövetévé, ahol 2011-ig maradt hivatalban. Diplomáciai pályafutását Brüsszelben folytatta a NATO-főtitkár tanácsadójaként, majd a 2014. évi téli elnökválasztáson a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség indította elnökjelöltként – ahogyan most is. Ő főként az elvándorlás miatt aggasztó demográfiai helyzet megoldásával kampányolt, míg Milanovic – aki a 2015-ös menekültválság idején is kormányzott – azt hangsúlyozta, hogy a kormány jelentéktelen ügyekkel foglalkozik, miközben egyre több ország előzi meg teljesítményében a horvátokat minden területen, ésmagát a „normális” jelöltnek mutatta be.

Horvátországban a kormány és a parlament a fő végrehajtó, illetve döntéshozó szerv, de az elnök beleszólhat a külpolitikai irányvonal alakításába. Az államfő mandátuma öt évre szól, és jórészt protokolláris feladatok ellátására korlátozódik. A horvát alkotmány értelmében egy elnök legfeljebb két ciklusra választható meg.