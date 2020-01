Tele volt sérülésekkel az a lány, aki a Ciprusi hatóságok szerint önként volt 12 férfival

Hetek óta az egyik legforróbb téma az Egyesült Királyságban annak a 19 éves brit lánynak az ügye, akit állítása szerint Cipruson, a nyaralásán 12 izraeli bevonuló megerőszakolt egy szállodában. A lány állítása szerint csak egyikükkel akart lefeküdni, de a többiek bejöttek a szobába és megerőszakolták.

A ciprusi hatóságok a jelek szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy az igazság ne derülhessen ki, a lányt börtönnel fenyegetik, és mint feltehető, a rendőrségen tett vallomását is lediktálták neki, ami arról szólt, hogy az összes férfival önként ment bele a szexuális aktusba.

Erről a vallomásról szakértők megállapították, hogy egy anyanyelvű nyelvhasználó egyszerűen nem használ olyan kifejezéseket, illetve másképpen fejezi ki magát, mint ami a vallomásban állt, ebből következtették, hogy a nyomás alatt tartott lánynak megmondták, mit mondjon, majd aláíratták vele a vallomást. A Daily Mail vasárnap azt írta, hogy a lány verzióját támasztja alá, hogy összesen 35 sérülést számoltak össze a testén, ami erősen megkérdőjelezi a férfiak állítását.

Ezek a sérülések beborították az egész testét, a törzset, a lábát, az alkart, a fejet is beleértve, azonban a bíróság nem volt hajlandó a bizonyítékok közé felvenni a sérüléseket. A bíró cinikusan azt mondta, a sérülések medúzacsípések, de ő volt az is, aki annak ellenére nem vette figyelembe az aktusokat, hogy hárman is bevallották, ők is voltak a nővel.

A lány vallomását a rendőrségen 10 órával az események után vették fel, a nőt a nyomozók presszió alatt tartották, és ügyvéd sem volt jelen. Miután a nőt kihallgatták, ellene indítottak eljárást hamis vád miatt. Korábban a rendőrség például nem is készített a lányról olyan képet, amin ruha nélkül lett volna látható a sérülések bizonyítékaként. A szakértő szerint a sérülések jellege alátámasztja a lány állítását, hogy egyszerűen lefogták, amíg megerőszakolták. A szakértők most attól félnek, hogy ha a lány nem kap segítséget, meg is ölheti magát.

A hatóságok hozzáállásának következményeiről nemrég egy - igaz történet alapján - filmsorozat is készült, amiben egy, az egyesült Államokban megerőszakolt nőt vádoltak meg. Abban a történetben is tönkretették a nőt, de végül kiderült az igazság.