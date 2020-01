Dél-koreai kompbaleset: letartóztatnák a parti őrség egykori parancsnokát

Habár már öt és fél év is eltelt azóta, hogy 2014 áprilisában több mint 300-an életüket vesztették, amikor elsüllyedt egy dél-koreai komp, sőt az ügyben el is ítélték a komp kapitányát és a komptársaság vezetőjét, a dél-koreai ügyészség most újabb letartóztatási parancsokat adott ki. Az MTI azt írja, ezúttal a parti őrség akkori volt parancsnokát is szeretnék letartóztatni: azzal vádolják, hogy súlyos hibákat vétett a mentés irányítása során, valamint okirat-hamisítást követett el, hogy a hibákat leplezni próbálja, jelentették be hétfőn hivatalosan Szöulban.

A 2014. április 16-án történt tengeri katasztrófa volt az ország történetében az egyik legsúlyosabb, 303 halálos áldozatot követelt és 142-en sérültek meg. A katasztrófa okának és a mentés körülményeinek kivizsgálására novemberben eseti bizottságot hoztak létre az országban. A bizottság már számos olyan hajót megvizsgált, amely részt vett a mentésben, valamint több kormányhivatalnál is végeztek vizsgálatot az esetleges mulasztások felderítésére: például a parti őrség főhadiszállásán és a számvevőszéknél.

Fotó: Wikipedia A dél-koreai MV Szevol nevű komp 2014. április 16-án szenvedett végzetes balesetet. A hajó helyi idő szerint délelőtt 9 óra (magyar idő szerint hajnali 2 óra) körül adott le vészjelzéseket kb. 3 km-re Kvanmedo szigetétől, majd hamarosan felborult és két óra alatt elsüllyedt.

A parti őrségnél végzett vizsgálat eredményeképpen az ügyészség most kérte Kim Szuk Kjun volt parancsnok és öt másik korábbi vagy jelenlegi vezető tisztségviselő letartóztatását. Egyebek között az a vád ellenük, hogy egy mentési helyszín elhagyásakor saját célra vettek igénybe egy mentőhelikoptert, nem pedig arra, hogy kórházba szállítsanak egy sürgős ellátásra szoruló tizenéves sérültet. A sérült szállítása így több mint négy órába telt húsz perc helyett. Azzal is vádolják őket, hogy meghamisították a mentésről szóló jelentésüket.