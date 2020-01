Lesz háború Irán és Amerika között?

Alig telt el pár nap 2020-ban, hogy máris valami olyantól retteghessen a világ, amitől eddig nem igazán: attól, hogy vajon háború alakul-e majd ki Irán és az Egyesült Államok között. Az internetet azután árasztották el az ezt találgató cikkek és a harmadik világháború kitöréséről szóló mémek, hogy az amerikai hadsereg Donald Trump elnök parancsára január 3-án egy dróntámadással likvidálta Kászim Szulejmánit, az iráni Forradalmi Gárda egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb vezetőjét, az eddigi nemzeti hősből nemzeti mártírt faragva.

Azóta a perzsa vezetők és Trump egymást túllicitálva fenyegetőznek, az amerikai politikusok és jogászok pedig azt elemezgetik, hogy egyáltalán legális volt-e egy másik ország – ugyan hivatalosan terroristának nyilvánított – katonai vezetőjét csak úgy lebombázni.

A Kibeszélő első 2020-as adásában Tóth Gergellyel és Nyilas Gergellyel, az index külpolitikai újságíróival mi is azt próbáljuk kielemezni, hogy bevállalják-e a felek a nyílt háborút, és ha nem, mit lép Irán, és mit lép Trump egy olyan esemény után, ami után látszólag már nincs visszaút. De kibeszéljük azt is, hogy mi is vezetett az iráni-amerikai viszony ilyen eszkalációjáig, hogy valóban minden közel-keleti kavarás mögött Szulejmánit lehet-e sejteni, és hogy miért lesz Vlagyimir Putyin és Donald Trump ennek az egésznek a legnagyobb nyertese.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)