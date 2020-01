Rakétával lőhették le Teherán felett az ukrán utasszállítót

Egyre inkább úgy tűnik, hogy az iráni légvédelem lőhette le tévedésből az ukrán utasszállítót Teherán felett.

Ezt a Newsweek csütörtöki cikke az iráni légteret árgus tekintettel (azaz műholdakkal és kémrepülőgépekkel) figyelő amerikai hatóságok köreiből, illetve egy magasrangú iraki hírszerzőtiszttől származó információk alapján állítja. Az értesülést a Guardian más forrásokból is megerősítette. A lapnak nyilatkozó brit kormányzati illetékesek "saját szemükkel látták" a Boeing 737-200-as gépet ért rakétatalálatról szóló hírszerzési bizonyítékokat.

A lap úgy tudja, hogy az Ukrán Nemzetközi Légitársaság 752-es járatának gépét szerdán egy orosz gyártmányú Tor M1-es típusú légvédelmi rakéta találta el. Az amerikai tisztségviselők azt állítják, hogy baleset történt, az iráni légvédelem ugyanis valószínűleg az Egyesült Államok és Irán között Kászim Szulejmáni múlt pénteki likvidálásását követően felizzó konfliktus miatt teljes harckészültségben állt. A CNN szerint az amerikai hadügyminisztérium biztosra veszi a rakétatalálatot, melynek pontos okát azonban egyelőre csak találgatják az amerikai illetékesek: Valószínű, hogy az iráni légvédelem a feszült helyzetben - néhány órával a két, amerikaiak által is használt iraki bázis ellen indított iráni rakétacsapást követően - a gépet támadóként azonosíthatta.

Donald Trump egy sajtótájékoztatóján is szóba került az ügy, melyről csak annyit mondott, "hajlik arra", hogy gyanakodjék a katasztrófa okai miatt.

A Homeini nemzetközi repülőtérről 9 fős személyzettel és 167 utassal a fedélzetén felszálló Boeing 737-essel percekkel a felszállást követően szakadt meg a földi irányítók kapcsolata.

A véletlen rakétaindításról szóló történet éles ellentétben áll az iráni polgári repülési hatóság csütörtökön publikált előzetes megállapításaival,

mely szerint a Kijevbe tartó gép a levegőben lángra kapott, visszafordult és leszállásra készült; a pilóták észlelték a problémát, azonban nem adtak le semmilyen jelzést a váratlan helyzetről. A teli tankkal repülő utasszállító azonban az iráni hatóság szerint földbe csapódott, és felrobbant.

Az mindenesetre biztató, hogy csütörtöki jelentés szerint a gép mindkét feketedobozát megtalálták. És bár a berendezések megrongálódtak, a rajta tárolt adatok nem vesztek el. Más kérdés, hogy Irán bejelentette, hogy sem a gyártó Boeingnek, sem pedig az amerikai utasszállító gépek katasztrófáiban rendszerint eljáró Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottságnak nem adják ki, az adatokat Teheránban, az Ukrán Nemzetközi Légitársaság szakértőinek jelenlétében fogják kielemezni.

Az iráni változatot a tekintélyes brit IHS Markit elemzőcég egyebek mellett a nyilvános légiforgalmi adatok alapján is kétségbe vonja. Ugyanis a radarképen látszik, hogy a gép egyenletesen emelkedett 2400 méteres magasságig, és ott minden manőverezés nélkül egyszerűen eltűnt, ami „a fedélzeten bekövetkező katasztrofális eseményre“ utalhat.

Ali Abedzadeh, az iráni polgári légügyi hatóság elnöke a CNN-nek viszont kategorikusan cáfolta a nyugati médiában tényként kezelt rakétatámadást. Szerinte ha egy rakéta vagy lövedék érte volna a gépet, akkor az szabad zuhanásba ment volna át. Miközben a járat pilótája még meg tudta fordítani a gépet, és megpróbált visszatérni a repülőtérre.

A lelőtt ukrán gép nyomozócsapata megy majd Teheránba

A rakétatalálat lehetősége már rögtön a tragédia után felmerült, a katasztrófa helyszíne közelében készült nem hivatalos képeken fel is bukkantak a Tor M1-es maradványai. A helyszínre érkező ukrán szakértők be is jelentették, hogy a rakétatalálat nyomait is vizsgálni fogják. Az ukrán csapat ígérete szerint az összes tapasztalatát felhasználja, amit korábbi munkája, a Malaysian Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó MH17-es járata lelövésével kapcsolatos nyomozás során szerzett. A 298 ember életét követelő tragédiát oroszbarát szeparatisták okozták, akik 2014 júliusában egy orosz gyártmányú rakétával lőtték ki a Boeing 777-200-as gépet. Az MH17-es lelövése is baleset volt, ugyanis az utasszállítót ukrán katonai szállítógépnek nézték. Szeparatista vezetők először el is dicsekedtek a diadallal, majd azután – hathatós orosz dezinformációs kampány kíséretében - elkezdték az ukrán felet hibáztatnia a tragédiáért; a lelövéshez használt Buk légvédelmi rendszert is a suttyomban visszacsempészték Oroszországba.

Borítókép: Getty Images Hungary