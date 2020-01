Felgyújtották Trump nyolcméteres faszobrát

Felgyújtották Donald Trump Szlovániában emelt, hatalmas faszobrát.

- írta az MTI. A szlován származású First Lady szülővárosához közel található, csaknem nyolc méter magas szobor a New York-i Szabadság-szoborhoz hasonló pózban ábrázolja az amerikai elnököt. Az alkotást eredetileg augusztusban állították fel a Ljubljanától 20 kilométerre fekvő Selóban, ám az amerikai elnököt érő kritikák miatt decemberben átszállították Moravcébe, amelynek polgármestere vállalta, hogy otthont ad neki. Az emlékmű második leleplezése előtti éjjel azonban Hitler-bajuszt festettek ismeretlen tettesek az elnököt ábrázoló szobor arcára.

A szobor körüli indulatok némiképp érthetetlenek, mivel a szobor száját egy szerkezettel ki lehetett nyitni, ekkor Trump cápaszerű fogakat villantott. Ezt a szobrot megalkotó Tomaz Schlegl azzal magyarázta, hogy

Mint minden populistának, a szobornak is két arca van. Az egyik egy emberi és szép, a másik pedig egy vámpíré.

A moravcei hatóságok szerint a Trumpot ikonikus frizurájával, kék öltönyben, fehér ingben és vörös nyakkendőben áll, és jobb karját összeszorított ököllel ábározló alkotás teljesen porig égett. A szlovén rendőrség nyomozást indított a gyújtogató után.

A szobor már első felállítása után gyorsan felkapott turistalátványossággá vált, de a helybeliek nem örültek a megjelenésének, s mivel azt hangoztatták, hogy halloweenkor felgyújtják, egy másik, közeli faluba kellett költöztetni.

Korábban Melania Trumpról is készült Szlovéniában egy faszobor. Az alkotást tavaly júniusban leplezték le Sevnicában, a first lady szülővárosában. Ennek a szobornak a felállítása is megosztotta a helyi közvéleményt.