Fiúnak adta ki magát egy brit nő, hogy így csábítson el kiskorú lányokat

A 21 éves Gemma Wattsot azzal vádolják, hogy több ízben 16 éves fiúnak adta ki magát Snapchaten, hogy így csábítson el kiskorú, jellemzően 14-15 éves lányokat - írja a Reuters.

Watts már novemberben bűnösnek vallotta magát hét esetben, de a gyanú szerint sokkal több áldozata lehet. A szexuális erőszakkal és elcsábítással vádolják.

Az volt a módszere, hogy a meglepően hihető kamuprofiljával, magát egy 16 éves Jake Waton nevű fiúnak kiadva először lájkolgatni kezdte kiskorú lányok képeit, majd csetelni kezdett velük, többüket pedig hónapokon át próbálta elcsábítani.

Rendszeresen meggyőzte az áldozatait arról, hogy személyesen találkozzanak, általában vonattal utazott hozzájuk Anglia különböző részeire. Voltak olyanok, akikkel hónapokon keresztül tartott fenn kapcsolatot, olyan áldozata is akadt, akinek a szüleivel is találkozott.

Először 2018 áprilisában került a rendőrség látókörébe, és annak ellenére, hogy tudta, hogy nyomozás folyik ellene, folytatta a tevékenyéségét. Az áldozatai addig nem is tudtak semmit sem arról, hogy kihasználták őket, amíg a rendőrség el nem kezdte felkeresni őket.

„Minden áldozatnak teljes újdonság volt. Voltak olyan lányok közöttük, akiknek ez volt életük első párkapcsolata" - mondta az ügyben eljáró egyik nyomozó, Phillipa Kenwright.

Az egész ügyet csak most hozták nyilvánosságra, a nyomozók arra számítanak, hogy a nyilvánosságnak köszönhetően az eddigieken felüli áldozatok is jelentkeznek majd. A becslések szerint 20, de akár ötven áldozata is lehet a nőnek.

Az Észak-Londonban élő Watts nem adott magyarázatot arra, hogy miért tette, amit tett, és megbánást sem tanúsított egyelőre.