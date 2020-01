Egy pennsylvaniai lakóház udvarára zuhant egy helikopter, két ember meghalt

Két ember meghalt, miután Pennsylvan egy lakóház hátsó udvarára zuhant egy helikopter - írja a CNN. Az eset helyi idő szerint csütörtök éjjel történt a Silver Spring nevű településen.

A rendőrség szerint a környékről több hívás is érkezett be hozzájuk arról, hogy lezuhant egy helikopter este fél 9 körül. A helyszínre kivonult a rendőrség és a mentők is.

A helikopteren utazó két ember a helyszínen életét vesztette, a ház lakójának viszont nem esett baja.

A CNN szerint ha 15 méterrel arrébb zuhan le a helikopter akkor már nem udvarba esett volna, hanem házat is letarolt volna.