Egy másik iráni kulcsvezetőt is megpróbált likvidálni Amerika, sikertelenül

Az Egyesült Államok hadserege Jemenben is megpróbált végezni egy kulcsfontosságú iráni vezetővel, ugyanazon a napon, amikor Kászim Szulejmánit is megölték, de ez az akció sikertelen volt – írja a New York Times.

Szulejmánit, aki az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének vezetője, illetve országa külpolitikájának fontos alakítója volt január 3-án Bagdadban likvidálta egy amerikai drón. A nagy nemzetközi visszhangot kiváltó akció még inkább kiélezte a már amúgy is feszült amerikai-iráni viszonyt. Néhány nappal később Irán 22 rakétával előre bejelentett csapást mért két amerikai bázisra iraki területen.

A másik likvidálási kísérletről a Washington Post számolt be először nevük elhallgatását kérő amerikai tisztviselőkre hivatkozva. A lap információi szerint a célpont Abdul Reza Shahlai volt, aki szintén az al-Kudsz egyik parancsnoka. Őt tartják a szervezet egyik fő pénzemberének, akinek kulcsszerepe van a térség országaiban vívott, iráni érdekeltségű proxiháborúkban, mint amilyen a jemeni is, ahol az iráni támogatású huszi felkelők harcolnak a szaúdiak szövetségesének számító kormányerőkkel.

A Pentagon nem kommentálta érdemben a lap értesülését, a hadügyminisztérium szóvivője csak annyit mondott, hogy Jemenről régóta köztudott, hogy terroristák búvóhelye. A meg nem nevezett tisztviselők szerint Donald Trump amerikai elnök mindkét légicsapást egyszerre hagyta jóvá. Azt nem tudni, hogy pontosan egy időben is hajtották-e őket végre, de az biztos, hogy ha történt is akció Jemenben, az az irakival ellentétben nem járt sikerrel.

Korábban az Egyesült Államok 15 millió dolláros (4,5 milliárd forintos) jutalmat ajánlott fel annak, aki információval szolgál Shahlairól. Az erről szóló bejelentés azzal vádolta őt, hogy több amerikaiak és szövetségeseik elleni támadáshoz is köze volt, például a Szaúd-Arábia amerikai nagykövete elleni 2011-es sikertelen merénylethez is.