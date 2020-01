Meghan Markle már visszautazott Kanadába

Röviddel azután, hogy kanadai, párhetes pihenésüket követően Harry herceg és amerikai felesége, Meghan Markle bejelentette, függetlenedni kívánnak a brit királyi családtól, és a jövőben több időt szeretnének Észak-Amerikában tölteni, Meghan Markle sussexi hercegné már vissza is tért Kanadába, közös gyermekükhöz, akire addig bébiszitter és Meghan Markle barátai vigyáztak, írja a The Guardian. A hírt a hercegné szóvivője is megerősítette.

II. Erzsébet királynő eközben arra kérte az udvart, hogy dolgozzanak ki valamilyen megoldást Harry herceg és felesége döntésére. A párt kemény kritika fogadta a döntésért, a Daily Mail brit lap tucatnyi cikkben foglalkozott a témával. Reagált a hírre a londoni Madame Tussaud-panoptikum is, ahol kivették a királyi család installációjából a házaspárt, írta a CNN.

A brit királyi család legutóbbi ügyeit ebben a cikkünkben foglaltuk össze részletesen.