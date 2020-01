Súlyos a légszennyezettség, nincs ügyfélfogadás a canberrai magyar nagykövetségen

A tűzvész miatt olyan erős légszennyezettség alakult ki Ausztrália egyes területein, sőt, még azokon túl is, hogy Canberrában több ország nagykövetségei is bezártak, írja a Financial Times. Észtország ideiglenesen Sydneybe helyezte át külképviseltét, Írország és Olaszország már a héten korábban bezárta nagykövetségét, és Izrael is figyelmezetette állampolgárait, hogy a veszélyes levegő miatt késhet az ügyintézés.

A magyar nagykövetségen is szünetel a konzuli ügyfélfogadás, derül ki a külképviselet honlapján közzétett üzenetből. A nagykövetség arra kéri az embereket, hogy halaszthatatlan konzuli ügyekben forduljanak a sydneyi és a melbourne-i konzuli irodához, vészhelyzet esetén pedig egy ingyenesen hívható telefonszámon is elérhető a konzuli segélyvonal.

A Sydneytől mintegy 3 órás autóútra, a szárazföld belsejében fekvő Canberrában különösen súlyos a levegő szennyezettsége az országot sújtó óriási tűzvész miatt. A füst a szomszédos Új-Dél-Wales államból száll a fővárosba. A helyi hatóságok a helyzet súlyosságára tekintettel a korábbi gyakorlatukkal ellentétben már nem 24 óránként frissítik a légszennyezettségi tájékoztató adatokat, hanem óránként.