Új otthonra lelt az a 180 birka, akiket a 14 500 birka közül sikerült kimenteni a román hajóról

November 24-én adtunk hírt arról, hogy 14 500 élő birkával a fedélzetén borult fel egy teherhajó a Románia partjainál, a Fekete-tengerben.

Az állatok kimentésében részt vevő Four Paws állatvédő szervezet arról számolt be, hogy végre megkapták a felügyeleti jogát annak a 180 birkának, akiket sikerült a hajóról kimenteni, és azóta is életben vannak.

Társszervezetük, a román Letea Wild Horses állatvédő egyesület munkatársai emberfeletti küzdelem során 254 birkát hoztak ki élve a 14 ezer tetem közül, több napot töltöttek a mentéssel, amiről a szervezet megrázó felvételeket közölt:

A 254 birka közül sokan már annyira megsérültek a hajón, hogy azóta el is pusztultak. Így 180 állat további sorásáról kell gondoskodniuk.

A mentés már novemberben lezárult, de eddig tartott, hogy hosszadalmas tárgyalások során elérjék, hogy az állatok felügyeleti jogát megkapják az állatvédők. A Letea Wild Horses a Facebookján közölt képeket, ahogy a birkák megérkeztek új otthonukba:

Azt ígérik, gondoskodnak róla, hogy az állatoknak a rengeteg szenvedés után végre jó életük legyen, de ehhez anyagi támogatásra is szükségük van, várják az adományokat.

Az állatokat Szaúd-Arábiába szállították volna, és már egyből a baleset után felmerült, hogy a hajó azért borulhatott fel, mert túlterhelték, és a műszaki körülményei sem voltak megfelelőek.

Az állatvédők szerint nem ez az első ilyen eset, de nagyon jól felhívja a figyelmet arra a problémára, hogy kegyetlen és nem biztonságos az állatok szállítása ilyen hosszú utakon, ezért azt követelik az Európai Uniótól, hogy a tagállamok szüntessék be az EU-n kívülre való élőállat-exportot, és legfeljebb csak húst exportálhassanak. Az Európai Bizottságot arra kérik, vizsgálják meg ezt az ügyet, és ennek kapcsán vezessenek be új szabályokat.

A Four Paws szerint évente több mint egy milliárd baromfit és 37 millió nagyobb állatot (marhát, sertést, birkát, kecskét és lovat) exportálnak az EU-ból EU-n kívüli országokba, és szerintük mindegy, milyen szigorú a szabályozás, akkor is egyre több ehhez hasonló tragikus baleset történtik, akár a közutakon akár tengeren. Ezek a hosszú utak kegyetlen szenvedést okoznak az állatoknak, és nagyon veszélyesek is, ezért küzdenek a betiltásukért, vagy legalább a kedvezőbb feltételek megteremtéséért.