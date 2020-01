Mi lesz az összegyűjtött 10 milliárd forintnyi adománnyal?

Az ausztráliai bozóttüzek elleni harc hónapok óta tart, ebbe a küzdelembe egyre több híres ember igyekszik besegíteni. A sztárok persze (Nickole Kidmantől kezdve Pinken és Russel Crowe-n keresztül egészen Elton Johnig) általában nem állnak be tűzoltónak, és nem mennek önkéntesként ételt osztani az otthonaikból evakuált ausztráloknak. Ehelyett azzal segítenek, amiből sok jutott nekik:

a saját pénzükkel és a saját népszerűségükkel.

A népszerűségüket részben arra használják, hogy felhívják az emberek figyelmét az Ausztráliában zajló természeti katasztrófára, részben pedig arra, hogy másokat is adományozásra ösztönözzenek.

Így tett Celeste Barber is, az ausztrál komikus, aki legendás Instagram-oldaláról is híres, ahol rengeteg öniróniával és még több humorral fordítja le hétköznapira a csillogó instavilág legnépszerűbb pózolós kliséit.

Barber, aki a Facebookon indított adománygyűjtő kampányt, az Új-Dél-Walesben élő anyósáról közzétett videóval kezdte meg az akcióját és hihetetlen mennyiségű pénzt kalapozott össze. Egy hét sem kellett ahhoz, hogy 45 millió dollárt (kb. 9,2 milliárd forintot) ajánljanak fel a világ minden tájáról rajta keresztül. A 37 éves humorista ugyanakkor a hatalmas adakozási kedvet látva folyamatosan újabb és újabb célokat tűz ki. Eredetileg 30 ezer ausztrál dollárt (kb. 6,1 millió forintot) célzott meg, de a cikkünk írásakor már 50 millió ausztrál dollárnál (azaz több mint 10 milliárd forintnál) járt az elérni kívánt összeg.

Ausztrália időjárását tavaly novemberben, az ottani tavasz idején rendkívüli hőség és szárazság jellemezte. Ez a tavasz volt 120 éve az ország legszárazabbja, volt hogy 47,1 fokot is mértek. Az apokalipszist idéző tüzek azóta pusztítanak, de a nyár miatt fokozódó hőség (a hőmérséklet napközben a 48 fokot is elérheti) még nehezebbé teszi a tüzek megfékezését. Idén januárban már rendkívüli állapotot kellett hirdetni Ausztráliában, ahol a pusztító katasztrófa miatt 23 ember halt meg és több mint 1200 lakóház semmisült meg. A tűz a vadvilágot is pusztítja, becslések szerint január elejére egymilliárd állat halhatott meg a mostani bozóttüzekben.

De ki kapja meg azt a rengeteg pénzt amit emiatt a katasztrófa miatt Celeste Barber összeszedett és mit lehet tudni arról, hogy hogyan használhatják fel ezt a bozóttüzek megfékezésére, illetve a katasztrófa áldozatainak megsegítésére szánt pénzeket?

Kinek gyűjt a Facebook népe?

A Barber által meghirdetett kampány messze a legjobban teljesítő adakozási akció jelenleg. (Bár a pucér fotóit jótékony célból áruló Instagram-modell akciója is elég sikeres volt, négy nap után 700 ezer dollárnál tartott.) A humorista gyűjtésének a kedvezményezettje az új-dél-walesi vidéki tűzoltók adomány alapja. Ezt az adományalapot a facebookos gyűjtés „regisztrált jótékonysági szervezetként” tünteti fel.

Fotó: screenshot / Landgate MyFireWatch Ausztrál bozóttűzfészkek 2020. január 10-én

A New South Wales Rural Fire Service (röviden NSW RFS) egy állami fenntartású, de javarészt önkéntes tűzoltókat tömörítő tűzoltó szervezet Új-Dél-Walesben, Ausztrália dél-keleti részén fekvő államában, ami egyszerre a legnépesebb és a bozóttüzek által egyik leginkább sújtott az ausztrál államok közül.

Az NSW RFS-nek, azaz a dél-walesi vidéki tűzoltóknak az adományalapját 2012-ben hozták létre. Ezen az alapon keresztül az NSW RFS a legutóbbi elérhető beszámoló szerint 2017 júliusa és 2018 júniusa között összesen kicsivel több mint 768 ezer ausztrál dollárnyi támogatást kapott, ez akkori árfolyamon kb. 156 millió forintnak felel meg.

Ez azt jelenti, hogy a másfél évvel ezelőtti teljes éves adománynak több mint a kétezerszerese gyűlhet össze most a bozóttüzek miatt csak a Barber által meghirdetett akcióban.

A rendkívüli támogatás beosztásának és elköltésének a megszervezése – ahogy azt Shane Fitzsimmons, az új-dél-walesi vidéki tűzoltók főparancsnoka a Guardiannek el is mondta – nagy kihívást jelent. Igaz, a főparancsnok ezt a kihívást örömtelinek nevezte. Sőt, azt is megígérte: mindent meg fognak tenni azért, hogy

a pénzt a tűzoltásra és a tűz károsultjainak megsegítésére úgy költsék el, hogy az a leghatékonyabb legyen,

és hogy ezek a költések összhangban legyenek az adakozók eredeti szándékaival.

Facebook-adakozás: egyszerű de nagyszerű?

Mi lett a magyarok égő esőerdőkre adományozott pénzével? Ezt a kérdést tavaly augusztusban már feltettük, akkor az Amazon Watch még meg sem kapta Facebookon gyűjtött adományokat. Az Index idén januárban ismét rákérdezett erre, Paul Paz y Mino, az Amazon Watch társigazgatója pedig elmondta, hogy az adományok most már beérkeztek, de arról nincs adatuk, hogy mennyi támogatás érkezett az Amazon Watchhoz hazánkból. Paul Paz y Mino ugyanakkor azt mondta, a magyaroktól érkező pénzt épp úgy, mint a többi támogatást figyelemfelkeltő kampányokra, sürgősségi és közvetlen segítségnyújtásra és az erdőirtás hosszútávú megállítását segítő projektekre költik. Azt, hogy mennyi ideig kellett az Amazon Watchnak várnia az augusztusi facebookos felajánlásokra, nem tudtuk meg.

A facebookos adakozásnak az az előnye, hogy egyszerű használni, anonim adakozást is lehetővé tesz, és nincs semmilyen egyéb díja. Így a Barber által meghirdetett akcióban is bárki részt vehet néhány kattintással és a világ egészen más pontjairól – akár Magyarországról is – felajánlhatja a saját támogatását anélkül, hogy ezzel további teendője vagy költsége lenne.

A Facebookon való adakozásnak ugyanakkor van egy fontos hátránya is. A közösségi oldal a PayPal Giving Fundon keresztül juttatja el a támogatásokat a gyűjtések kedvezményezettjeinek, vagyis nem egyből és nem közvetlenül ér célba az így gyűjtött pénz. (Erről az Index már akkor is írt, amikor nyáron az amazóniai erdőtüzek miatt sok ezer magyar kezdett gyűjtésbe.)

A gyűjtés lezárulása után a Facebook szerint 45 napja van a PayPal Giving Fundnak, hogy a kedvezményezett szervezethez eljuttassa a pénzt. Ha nem „jóváhagyott” szervezetről van szó, akkor az átfutási idő ennek a kétszerese, vagyis

akár három hónapnál hosszabb időbe is telhet, mire a pénz eljut oda, ahova azt küldik.

Ez persze nem feltétlenül jelent nagy problémát, de amikor épp egy akut vészhelyzetről van szó, amikor az épp pusztító bozóttüzek megfékezésére adakoznak az emberek, fontos lehet tudni, hogy hónapokba is beletelhet, mire a segítség célba ér.

Arról, hogy a dél-walesi vidéki tűzoltók adományalapja vajon mikor kapja meg azt az összeget, ami 10 milliárd forintnál is több lehet a gyűjtés végére, nincs elérhető hivatalos információ. A Celeste Barber által meghirdetett adakozás kedvezményezettje regisztrált jótékonysági szervezet, így elvileg a 45 napos rövidebb átfutási idő vonatkozik rá. De mivel a humorista újabb és újabb célösszegeket ad meg, most még azt sem biztos, mikor zárul le a gyűjtés.

Vannak mindenesetre olyan adományozók, akiknek a pénze várhatóan csak áprilisban ér majd célba

– írja az ABC News olyan adakozókra hivatkozva, akiknek a PayPal adománykövető rendszere jelzi előre ezt. Ennek ellenére Barber csütörtökön (a gyűjtés lezárása előtt) az Instagramon már arról beszélt, hogy a pénz a Facebook, a PayPal és az NSW RFS tájékoztatása szerint is „úton van".

Csak a tűzoltóknak jut belőle?

Celeste Barber többször is beszélt arról, hogy nem csak a tűzoltóknak gyűjt, és szeretné, ha az általa indított adakozáson keresztül összegyűlt pénzből jutna a bozóttűz halálos áldozatainak családjaihoz és az érintett vadvilág megsegítésére is. De egyáltalán nem biztos, hogy ez kivitelezhető, mivel az ausztrál humorista kifejezetten az új-dél-walesi vidéki tűzoltók adományalapjának kezdett el gyűjteni.

Ez a vagyonalap kizárólag az Új-Dél-Wales államban működő tűzoltók támogatására jött létre, szigorú szabályzata van arról, hogy mire költheti a beérkező adományokat. Épp ezért egyelőre nem világos, hogy a most összegyűjtött több milliárd forintnyi támogatást hogyan lehetne szétosztani más államok tűzoltószervei és egyéb karitatív szervezetek között.

Többen kritizálják azt, hogy az NSW RFS-t ilyen hatalmas összeggel támogatják most az emberek, mert Ausztrália több államában is súlyos problémát jelentenek a bozóttüzek, nem csak Új-Dél-Walesben (ahol amúgy Barber anyósáék élnek). Azért is többen kritizálták ezt az adakozást, mert az új-dél-walesi tűzoltókat támogató alap valójában egy állami szervhez tartozik.

Az Ausztrál Nemzeti Egyetem vészhelyzetkezelési szakértője, Michael Eburn szerint:

Az embereknek meg kell érteniük, hogy kinek adományoznak valójában: Új-Dél-Wales kormányának.

Ezt azért tartják sokan problémásnak, mert azt mondják: a tűzoltás közfeladat, az NSW RFS pedig egy állami szerv, amelyet az új-dél-walesi a kormány finanszíroz, vagy legalábbis a kormánynak kellene finanszíroznia. Ezzel szemben a tűz által okozott természeti károk és az, hogy rengeteg embernek kell átmenetileg vagy örökre elhagyni a korábbi otthonát sokkal inkább azok a problémák, amelyeket adakozással érdemes orvosolni, mondják a kritikusok.

Nem biztos, hogy az adakozók tudták, hogy kizárólag egyetlen állam tűzoltóinak a megsegítésére és nem az egész ország megmentésére indult igazából a később óriási méreteket öltő gyűjtés.

Valószínűleg ezért beszélt kedden Shane Fitzsimmons, az NSW RFS főparancsnoka is arról, hogy mielőtt elkezdenék felhasználni az adományokat, megpróbálják felmérni, mi lehetett az adományozók eredeti szándéka. Az új-dél-walesi vidéki tűzoltóság korábban még csak azt állította, hogy az adományok közvetlenül a tűzoltók javát fogják szolgálni. Ez extrém esetben akár azt is jelenthette volna, hogy

olyan felszerelésre költik a pénz egy részét vagy egészét, amit korábban a kormány nem biztosított a tűzoltók számára,

ahogy arra Michael Eburn vészhelyzetkezelési szakértő is rávilágított.

Más szervezetek is gyűjtenek

Az új-dél-walesieken kívül más ausztrál tűzoltószervezeteknek is gyűjtenek, egy Victoria állam tűzoltói részére indított adakozáson is több mint 600 millió forintnyi pénz gyűlt össze, szintén a Facebookon. Victoriában emellett a kormány is létrehozott egy kormányhivatalt, kifejezetten azért, hogy az állam tűz utáni felépülését támogassa. A Bushfire Recovery Victoria 50 millió ausztrál dollárral indult el, a vezetésével Kan Layt, a korábbi victoriai rendőrbiztost bízták meg.

De nemcsak tűzoltó szervezetek várják a felajánlásokat a jelenlegi bozóttüzek miatt, hanem egy rakás segélyszervezet is. Azoknak a karitatív szervezeteknek, amelyeket a CNN az adakozni vágyók figyelmébe ajánl, jellemzően nem konkrétan a mostani tüzek oltásához, hanem az általános katasztrófaalapjukba érkeznek be a támogatások.

Mivel a pénzadományok utalása és feldolgozása feltehetőleg nem csak akkor időigényes és bürokratikus folyamat, ha a gyűjtést a Facebookon keresztül szervezik, valószínű, hogy ezekhez a segélyszervezetekhez sem egyből érkezik meg a pénz. Az állami tűzoltószervekhez képest ugyanakkor a segélyszervezeteknek megvan az az előnyük, hogy

mivel sürgősségi segítségnyújtásra specializálódtak,

nemcsak tűzoltásra, hanem például ételosztásra, a kilakoltatott emberek támogatására, sőt hosszútávú helyreállítási programokra is fel vannak készülve, így erre is könnyebben fordíthatják a hozzájuk befolyt összegeket.

Az Ausztrál Vörös Kereszt katasztrófaelhárítási és helyreállítási alapján keresztül például csak a jelenlegi bozóttüzek kapcsán már

30 vészhelyzetben,

18 ezernél is több emberen segített,

és majdnem 1600 emberrel (önkéntessel vagy Vörös Kereszt alkalmazottjával) van aktívan jelen Ausztrália katasztrófa sújtotta területein.

De ugyanez a szervezet az, amely most épp több ezer olyan ausztrált támogat, akinek a tűz miatt el kellett hagyniuk az otthonaikat és jelenleg is evakuálási központokban vannak. Azok számára pedig, akik végleg elvesztették az otthonukat, háztartásonként ötezer ausztrál dolláros (kb. 1 millió forintos) támogatást kínál.

Az Ausztrál Vöröskereszt működtet egy olyan rendszert is, ami azokat az embereket hozza újra össze, akiket a tűz miatt kialakult helyzet választott szét. Ennek a keresőrendszernek a segítségével több mint 30 ezren találtak már egymásra a tűz kezdete óta.

Ezen kívül:

Az Üdvhadsereg segélyszervezete, a SAES csapatai az ausztráliai bozóttüzek miatt evakuáltak étkeztetésében segítenek és a katasztrófa által közvetlenül sújtott területeken is részt vesznek a mentésben.

A St. Vincent de Paul Society Australia többek között segít az embereknek a tűzzel kapcsolatos váratlan költségeik megtérítésében, részt vesz a mentésben és ételt, ruhát és élelmiszer-utalványokat is oszt a tűz károsultjainak.

A Save the Children pedig kifejezetten a gyerekekre koncentrál, például gyermekbarát tereket hoz létre a bozóttüzek által érintett területeken, és gyermekfoglalkozásokkal segít feldolgozni a tűz okozta traumát.

Borítókép: Tűzoltó az Új-Dél-Wales államban fekvő Ulladulla közelében pusztító bozóttűz helyszínén 2020. január 5-én. Fotó: MTI/EPA/AAP/Dean Lewins