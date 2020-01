Tomboló családot hagyott maga után Meghan és Harry bejelentése

Derült égből villámcsapásként érte a brit királyi családot, amikor szerda este a sussexi hercegi pár azzal állt a nyilvánosság elé, hogy hátralépnek egy nagyot, és új alapokra helyezik az életüket, eltávolodva az udvartól. Van, aki szerint a királynő előzetes értesítésének elmaradása, ami önmagában botrányszámba megy, azt jelenti: lényegében már függetlenedtek is. De egy sor kérdés tisztázásra vár, például hogy ki fizeti ezután a rájuk vigyázó őröket, és hogyan befolyásolja mindez a trónöröklési sorrendet.

A szexhálózatügyben mosakodó yorki herceg kínos és bizarr interjúja volt a mélypont, de nemigen fogják visszasírni ezt az egész évet. Fülöp herceg autóbalesete, majd Vilmos és Harry nyilvános viszálya miatt is főhetett II. Erzsébet királynő feje.

Megxit

– a brit Sun elég hamar rátalált a tökéletes Twitter-hasthtagre azután, hogy szerda este Harry herceg és felesége, Meghan Markle az Instagramjukon bejelentették: több hónapnyi mérlegelés után úgy döntöttek, nem élik tovább a brit királyi család magas rangú tagjainak szokásos életét. Ugyan továbbra is a brit királyi család kötelékében maradnak, de „progresszív, új szerepkörben” folytatják, anyagi függetlenséget céloznak meg, és kétlaki életet terveznek, idejüket megosztva az Egyesült Királyság és Észak-Amerika között.

Bár Harryék siettek leszögezni rögtön a bombaként robbanó közleményük második mondatában, hogy továbbra is a királynőé a teljes támogatásuk, ez édeskevés volt ahhoz, hogy a palotában ne álljon a bál.

A brit média egyik legelső és legfontosabb kérdése az volt: mégis mit szól ehhez II. Erzsébet? A tudósítókat is meglepte, milyen könnyen megkapták a választ: nem sok jót.

A BBC udvari ügyekre szakosodott munkatársa, Johnny Dymond egész egyszerűen „lélegzetelállítónak” nevezte, milyen nyílt most a királyi család az érzéseivel és a megosztottsága tényével kapcsolatban. Dymond szerint önmagában megdöbbentő, ahogy a Buckingham-palotából érkező rövid formális reakció fogalmaz, mert az már abból az alapállásból beszél, hogy az egyik oldalon van a sussexi hercegi pár, a másik oldalon pedig a palota.

Ehhez jött hozzá az a rengeteg belső, névtelenséget kérő forrás, akik mind-mind egybehangzóan azt mondták: Harryék a királyi családból senkinek nem szóltak előre arról, mire készülnek, nem egyeztettek. Ez pedig megbántottságot és csalódottságot szült.

A királyi család máskor igyekszik nyugalmat sugározni és fenntartani a „minden rendben van” látszatot. Most az, hogy már ezzel sem törődnek, jelzi, milyen mértékű a felháborodás. A The Sun személyre szabottan is tudni véli, ki hogyan reagált: értesülésük szerint

II. Erzsébet is kijött a sodrából, de Harry bátyja, Vilmos herceg és az apja, Károly egyenesen fortyog a dühtől.

Napokon belül eldőlhet sok minden

Csütörtökön aztán a BBC úgy értesült, hogy a királynő felvette a kapcsolatot Károllyal és Vilmossal, és ők hárman arra utasították a magas beosztású alkalmazottaikat, hogy működjenek együtt a sussexi pár embereivel, és napokon belül dolgozzanak ki egy megoldást. Eközben Meghan visszautazott Kanadába, ahol előzőleg a karácsonyt is töltötték. A hercegné ugyan amerikai, de sok dolog köti Kanadához: Torontóban élt és dolgozott, amikor a Briliáns elméket forgatták.

A Buckingham-palotát annak ellenére érte derült égből villámcsapásként Harryék bejelentése, hogy elkezdődött már valami belső beszélgetéssorozat a jövőjükről, ugyanis ez még nagyon korai stádiumban volt. Az épp csak elindult beszélgetéseket megemlítő buckinghami közlemény hozzátette: megértik, hogy Harryék valami újra vágynak, de nagyon komplikált kérdésekről van szó, amiket időbe telik végigvenni.

A pár a szerdai közleményét lezárta azzal: alig várják, hogy amikor majd itt lesz az ideje, megosszák ennek „az izgalmas új lépésnek” az összes részletét. Addig pedig elkezdődött a találgatás egy sor fontos ügyben.

A trónt attól még megörökelhetné egyszer?

Formaságnak hangzik, de sokakat foglalkoztat, hogy Harry és Meghan ragaszkodik-e majd ezek után a nekik kijáró Ő Királyi Fensége megszólításhoz, a címeikhez. Egyelőre nem utal semmi arra, hogy megválnának ezektől.

Ennél fontosabb homályos terület, hogy a trónöröklési sorrendet befolyásolja-e, ami történik. Harry jelenleg a hatodik helyen áll a sorban: az apja, a fivére és annak három gyereke után következik. Őt pedig a hetedik helyen a saját fia, a tavaly májusban született Archie Harrison Mountbatten-Windsor követi.

Egyelőre a szakértők arra hajlanak, hogy a trónöröklési sorrend nem fog változni. Ez eleve nemcsak a családfán múlik, hanem a parlament által hozott jogszabály is rögzíti. Így aztán ahhoz, hogy a sorrend változzon, a parlamentnek kellene aktívan tennie, csak ők távolíthatnak el valakit onnan.

Ki szavatol a lady biztonságáért?

Aztán ott vannak a háttérbe vonulás anyagi vonzatai: miből fognak élni ezután Harryék?

Az ő speciális esetükben nyilván nem egy átlagos, egygyerekes család kiadásairól beszélünk. Például szükségük van személyi védelemre, testőrökre. A királyi családot a Scotland Yard védi, Harryékkel mi lesz, amikor például Kanadában vannak? – feszegette a királynő korábbi sajtótitkára, Dickie Arbiter a Newsnightnak. Harryék a honlapjukon közzétett, a pénzügyekre vonatkozó, meglehetősen részletes tájékoztatóban erről a témáról csak azt írták: a fegyveres őrzést kötelezően a Metropolitan Police látja el. Arra, hogy ez Kanadára is vonatkozik-e, külön nem tértek ki.

A Reutersnek nyilatkozó biztonsági szakértők azon az állásponton vannak, hogy a kanadai adófizetőknek évi több millió dollárjába fájhat majd, ha Harry és Meghan tényleg odaköltözik, még ha csak részidőben is, ugyanis a kanadai kormánynak jogilag kötelező lesz védelmet biztosítani számukra a státuszuk miatt.

A pénzkérdés az, amivel a pár könnyen kivághatja a biztosítékot jónéhány britnél is. A bejelentésben ugyanis Harryék úgy fogalmaznak: dolgoznak azon, hogy anyagilag függetlenné váljanak. Ebben a mondatban benne van, hogy egyelőre még nem azok, és nem is lesznek egy szempillantás alatt függetlenek.

A munka nem kell, a pénz igen?

Ez azt jelenti, hogy miközben kényük-kedvük szerint hol ellátják, hol nem látják el a kötelességeiket, tovább költik a közpénzt, amíg nem találnak más pénzforrást, értékelte a helyzetet Graham Smith, a monarchia felszámolásáért küzdő Republic csoport szóvivője. Smith szerint a sussexi hercegi pár arra játszik, hogy a kecske is jóllakjon, meg a káposzta is megmaradjon, ugyanazt a hozzáállást látjuk náluk, ami olyan megszokott a királyi sarjaknál: azt hiszik, nekik minden jár, és nem látják tisztán saját magukat.

A Guardian nem látja ilyen sötét színben a dolgot. Az értelmezésük szerint inkább arról van szó, hogy a bejelentésükben Harryék azt sugallták: fizetett munkát keresnek a jövőben, de ha felkérik őket, ellátnak bizonyos, a királyi családhoz tartozással járó feladatokat, azokat viszont a megszokott források fedezik majd.

Mindennapi pénzügyi gondoktól amúgy biztosan nem kell tartaniuk: Harry sokmillió fontos vagyont örökölt a rokonaitól, köztük az édesanyjától, Meghan Markle pedig sikeres, befutott színésznő volt azelőtt. Ha nem lennének már most is vagyonosak, akkor sem okozna valószínűleg túl nagy nehézséget számukra pénzt keresni. Hogy mivel? Cikkek sora születik arról, milyen könnyen felcsaphatnának például influenszernek, többek közt az Atlantic is ezt fejtegeti.

Az Instagramon a legutóbbi állás szerint 10,4 millió követőjük van. A hírnevüket és a népszerűségüket egészen könnyedén válthatnák pénzre,

az alapokat pedig már régebben le is fektették ehhez, amikor a SussexRoyal nevet levédették. A név alatt ha úgy tartja a kedvük, piacra dobhatnak sok mindent könyvektől posztereken át sportruházatig.

Az egyik pénzcsap önkéntes elzárását már bejelentette Harry és Meghan. Arról az uralkodói pénzalapról van szó, ami a királyi család tagjainak a feladatellátását hivatott fedezni, főként a hivatalos rezidenciák és munkahelyek fenntartását. Harryék bejelentése szerint ebből az alapból fizették tavaly a hivataluk költségeinek 5 százalékát, míg a maradék 95 százalékát Károly herceg állta a cornwalli hercegség bevételeiből. Az eredeti struktúrában egyébként a herceg és hercegné nem is kereshet pénzt a saját jogán, nem vállalhat fizetett munkát.

Hát a villa? Hát az utazgatás?

Azt is tudni lehet már, hogy a frogmore-i villát, ahová 2018-ban költöztek be, megtartják a saját használatukban. Azért, hogy – ahogy fogalmaztak – mindig legyen az Egyesült Királyságban a családjuk számára „egy hely, amit otthonuknak nevezhetnek”. Ennek a windsori ingatlannak, mely tulajdonjog szempontjából II. Erzsébeté, a felújítása 2,4 millió fontba (körülbelül 930 millió forintba) került.

A hercegi pár a pénzügyeiről frissen kiadott tájékoztatójában az utazási kiadásaira tért még ki külön. Azt írták: a hivatalos tengerentúli útjaikat, melyekkel a királynő céljait támogatják, az uralkodói alapból fedezik, illetve érkezhet hozzájárulás a fogadó országokból is bizonyos esetekben. A magánútjaikat pedig, ahogy eddig is, a saját pénzükből fizetik. Egyébként ha biztonsági megfontolások nem szólnak ellene, igyekeznek normál repülőjáratokat, helyi vonatokat és üzemanyag-takarékos járműveket választani az utazáshoz mind a magán, mind a hivatalos útjaikon.

A Sun ugraszthatta ki a nyulat a bokorból

Harryék bejelentése váratlan volt, de azt nem lehet mondani, hogy előzmény nélküli lenne. Egyrészt régóta tudni lehetett, hogy teher számukra a sajtó és az emberek érdeklődése. Meghannal finoman szólva nem bánt kesztyűs kézzel a média. Harry cérnája az ősszel végül elszakadt egy jogtalanul felhasznált magánlevél miatt, amit eredetileg az apjának írt a felesége, és hosszú, dühtől sistergő közleményben esett neki a sajtónak. A Meghan ellen folyó kegyetlen bulvárkampány láttán arról írt, retteg attól, hogy a történelem ismétli önmagát.

Láttam mi történik olyankor, ha valaki, akit szeretek, egy termékké silányul, és nem úgy bánnak vele, vagy nem úgy néznek rá, mint egy valós személyre. Elvesztettem az édesanyámat, és most látom, ahogy a nejem ugyanazon erők áldozatává válik

– fogalmazott.

A szerdai nagy bejelentésük mellé Harryék hozzácsaptak egy kisebbet is a médiát illetően. Nem túl meglepő módon új alapokra helyezik a sajtóval való kapcsolattartást is, az egyik újítás például az lesz, hogy a régi, bejáratott udvari tudósítók helyett fiatal, feltörekvő újságírókat hoznának helyzetbe.

Az előzményekre visszatérve: a reformtörekvések sem csak most kezdődtek a pár részéről: Meghant hercegnéként szinte a kezdetektől úgy ismerte meg a világ, mint aki szakít a hagyományokkal.

Arról, hogy miért éppen most léptek, most tették meg a bejelentést Harryék, a BBC tudósítója szerint az a szóbeszéd járja, hogy a párt kényszerhelyzetbe hozta a Sun bulvárlap a szerdai cikkével. A Sun ugyanis saját értesülései alapján szerdán megírta, hogy a sussexi hercegék Kanadába készülnek költözni az év nagyobb részében, miután sikeresnek ítélték a karácsony környékén próbaképp ott töltött hat hetet, és újrafogalmazzák a királyi családban betöltött szerepüket.

Azért ilyen még nem volt

Diana hercegnő emlékét nemcsak ősszel idézte meg Harry a sajtó elleni kirohanásakor, hanem most is ő jutott eszébe egyeseknek. A BBC által idézett egyik kommentátor, Penny Junor például ahhoz hasonlította Harryék mostani húzását, amikor Diana a válása után váratlanul bejelentette, hogy visszalép ötven jótékonysági szervezetből, anélkül, hogy ezt bárkivel előre megbeszélte volna. Junor szerint Harry és Meghan lépésével az a probléma, hogy olyan, mintha egy családi cégnek dolgoznának, az ő helyzetükben egyszerűen „több mint bizarr” ilyen bejelentést tenni előzetes egyeztetés nélkül.

A jelzőkkel nem fukarkodott Johnny Dymond sem.

Megdöbbentő, nagy jelentőségű, a modern időkben precedens nélküli

– mondta arról, amit Harryék tettek. Ugyanakkor számára, aki udvari tudósítóként sok időt töltött különféle programokon a pár közelében, nyilvánvalónak látszik, miért lépnek hátra: egyszerűen nem szerették a munkájuk egyes szeleteit, és nem apróságokkal volt bajuk. Harry például szerinte elemében van, ha tömegek előtt kell szerepelni, de utálja a szertartásokat, és nem bírja elviselni a kamerákat. Meghan pedig nem akart szótlan kirakati bábu lenni, de bármikor, amikor megszólalt a nyilvánosság előtt, mindig ízekre szedték.

A kritikák közepette ugyanakkor Harry és Meghan párosa volt az is, ami friss levegőt hozott a királyi család életébe.

Kérdés, hogy az új, fél lábbal bent – fél lábbal kint modell, amit elképzeltek maguknak, működhet-e.

A BBC szerint az is benne van a pakliban, hogy ami most kezdődik, csak egy állomás lesz a királyi család végleges, teljes hátrahagyása felé vezető úton.

(Borítókép: Harry herceg és Meghan Markle. Fotó: Andrew Milligan - WPA Pool / Getty Images Hungary)