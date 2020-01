Bloomberg akár egymilliárd dollárt is hajlandó költeni, csak ne Trump legyen a következő elnök

Michael Bloomberg is elindult az amúgy pont a vagyoni egyenlőtlenségek kapcsán balra tolódó Demokrata Párt elnökjelöltségéért. Esélyei nem jók, de felrázhatja az előválasztások menetét. Trump már üzent „Kicsi Michaelnek".

Michael Bloomberg akár egymilliárd dollárt is áldozna saját pénzéből arra, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen. Ezt az eshetőséget az üzletember egy szombati texasi kampányrendezvényen jelentette be. Vasárnap újságíróknak tovább emelte a tétet: mint mondta, vagyonának nagyon nagy részét is hajlandó arra költeni, hogy többé ne Donald Trump legyen az Egyesült Államok elnöke - írta az MTI.

Bloomberg vagyonát a Forbes magazin 58,4 milliárd dollárra becsüli. A 77 éves üzletember - aki a hétvégén Texasban, a március 3-i, úgynevezett Szuperkedd egyik választási színhelyén kampányolt -, San Marcos-i kampánygyűlésén kifejtette, hogy akkor is kész egymilliárdot költeni a demokraták választási kampányára, ha nem ő lesz a párt jelöltje a 2020 novemberében esedékes választáson.

Mint fogalmazott: éles politikai nézetkülönbségeik ellenére is hajlandó finanszírozni akár Bernie Sanders vermonti, akár Elizabeth Warren massachusettsi szenátorokat.

Bloomberg bejelentette, hogy 17 nagy kampányirodát nyit a közeljövőben, és ezek jó részét akkor sem zárja be, ha az elnökjelöltet állító konvención nem őt választják meg. Mint mondta, nem tervez negatív kampányt egyetlen demokrata párti elnökjelölt-aspiráns ellen, még azok ellen sem, akik őt élesen bírálják.

Korábban mind Bernie Sanders, mind Elizabeth Warren azzal vádolta őt, hogy megpróbálja "megvásárolni" magának a Fehér Házat. Bloomberg vasárnap újságíróknak - szintén Texasban - azt mondta, azért bizakodik, hogy ő lesz az elnökjelölt, mert a többi aspiráns "túlságosan liberális" és ezért képtelen lenne legyőzni Donald Trumpot. "Én elfogadható vagyok a mérsékelt republikánusok számára is" - hangoztatta.

Michael Bloomberg november végén jelentette be, hogy indul a Demokrata Párt elnökjelöltségéért. Azóta több mint 200 millió dollárt költött kampányára.