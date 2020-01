Ma indul a francia pap tárgyalása, aki két évtizeden át molesztálhatta a gyerekeket

A tervezett hétfői nap helyett kedden kezdődik és egész héten tart a Bernard Preynat francia pap tárgyalása: a 74 éves pap csaknem húsz éven át vezetett egy cserkészszövetséget Sainte-Foy-lès-Lyonban, tetteire azután derült fény, hogy egy áldozata 2015-ben vallomást tett. Preynat ügyében 2016-ban indult eljárás, miután beismerte, hogy 1986 és 1991 között szexuálisan molesztálta a rá bízott gyerekeket.

Preynatot nemcsak azzal vádolják, hogy az említett időszakban tíz kiskorút zaklatott szexuálisan, hanem azzal is, hogy 1971 és 1991 között 75 gyereket molesztált. Az utóbbi vádpontok miatt azonban kétséges, hogy elítélik-e, mivel az ügyek túl régen történtek, írja a New York Times. Az aktuálisan futó ügyben tíz felperes vádolja, és ha bűnösnek találják, tíz év börtönbüntetésre is ítélhetik. Az áldozatok korábban azt mondták, Preynat többször illetlenül nyúlt hozzájuk és időnként szájon is csókolta őket, írja a BBC. Preynatról film is készült: François Ozon francia rendező Grâce à Dieu (Isten kegyelméből) című filmjében egymás után mondják el az áldozatok, Bernard Preynat milyen szörnyűségeket tett velük 9 és 12 éves koruk között.

Az áldozatok közül többen hibáztatják az egyházi hatóságokat, amiért az első jelzések után eltusolták az ügyet, és Preynatot nem mentették fel, hanem továbbra is meghagyták a pozíciójában. Noha a tárgyalás csúszott, mert a bíróság munkatársai munkabeszüntetéssel tiltakoztak a kormány reformtervei ellen, Preynat megjelent hétfőn Lyonban, ahol azt mondta, tisztában van vele, hogy mekkora károkat okozott a gyerekeknek, és hogy szeretné, ha a „tárgyalássorozat olyan gyorsan lezárulna, amilyen gyorsan csak lehet."

Tavaly júliusban Preynatot kizárta a papi rendből a francia katolikus egyház bírósága, mivel az egyházi törvényszék bűnösnek találta 16 év alatti gyerekekkel szembeni szexuális jellegű bűncselekményekben.

Ügyvédje korábban azt mondta, hogy Preynat a bíróságnak azt állította:

az egyházi hatóságok 1991 óta ismerték a tényeket

és mégis: 2015-ös nyugdíjazásáig háborítatlanul gyakorolhatta a papi hivatását.

Az ország legismertebb és legbefolyásosabb katolikus vezetőjét, Philippe Barbarin bíborost, lyoni érsekettavaly márciusban ítélték hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre, miután bűnösnek találták abban, hogy bár tudomása volt több pedofil pap molesztálásáról, ezt nem jelentette a hatóságoknak.